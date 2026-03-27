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台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案。台北地院昨日（26日）一審依貪污治罪條例之違背職務收受賄賂、2公益侵占罪、背信等共4罪，判處柯文哲有期徒刑17年，對此， 律師陳宇安在臉書「巴毛律師混酥團」直言，刑期比她想的還要輕一點，因為檢察官具體求刑28年，而這回的法官又是出了名的心狠手辣。北院判決指出，前台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌於2021年間，收受沈慶京以威京集團透過7名員工以政治獻金名義交付之賄賂210萬元，遭北院依犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑13年。此外，柯文哲另涉侵占民眾黨政治獻金600萬元，並與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占總統副總統競選專戶款項達6134萬餘元，另與李文宗挪用眾望基金會公款827萬餘元支付競選員工薪資；北院針對收賄、公益侵占及背信等4罪，裁定應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。面對一審判決結果，律師陳宇安在臉書粉絲團中表示，中午律師事務所沒有人認為「柯文哲會無罪」，但當判決一出爐，刑期好像比她想的還要「輕一點」，陳宇安指出，畢竟檢察官具體求刑28年，法官又是出名的心狠手辣。對此，網友紛紛在貼文下留言表達看法，有人表示「反正還有其他案子可以集點」、「檢察官求刑28年 現在才17年 輕判了」、「法官這次好客氣」，還有人說「阿北判這麼輕是因為輸入木可折扣碼嗎？」、「可惜，這次沒辦法繼續看看法院有藏什麼臥龍鳳雛法官了」。據了解，這回法官陣容由「百億犯罪剋星」江俊彥擔任審判長，搭配受命法官許芳瑜及陪席法官楊世賢，這組橫跨司法官訓練所第39期至55期的中青代菁英陣容，過去均有審理重大經濟犯罪與社會矚目案件的深厚資歷，因此也成為判決一大焦點。