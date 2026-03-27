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－－－－－－－－－－以下有雷慎入－－－－－－－－－－

《逐玉》大結局是HE！謝征、樊長玉結婚生2娃

▲張凌赫（右）和田曦薇（左）飾演的男女主角最後贏來幸福甜蜜生活。（圖／微博＠網劇逐玉）

《逐玉》平行時空彩蛋太甜了！推翻所有悲劇設定

▲嚴屹寬（如圖）飾演的魏嚴在劇中是謝征的舅舅，兩人最後反目。（圖／微博＠網劇逐玉）

《逐玉》播放量破24億 第40集愛奇藝可搶先看

超夯古裝陸劇《逐玉》大結局已在愛奇藝上線，男主角張凌赫飾演的「武安侯謝征」和女主角田曦薇飾演的「殺豬女樊長玉」迎來HE（Happy ending），讓劇迷看得十分過癮。畫面拍到小謝征會和還沒出生的樊長玉訂下娃娃親，超級浪漫彩蛋驚喜帶大家一次看。《逐玉》結局是觀眾期待的HE，謝征和樊長玉結束戰爭後離開朝堂，回到林安西固巷生活，兩人院裡的樹因此被眾人封為「姻緣樹」，掛上紅線祈福。。皇帝則由俞淺淺的兒子俞寶兒繼位，淺淺成為太后，在宮裡輔佐寶兒，過上幸福生活。至於軍師公孫鄞和長公主齊姝的感情線同樣皆大歡喜，劇版將小說番外篇中的告白場面提前搬到皇宮失火前，公孫鄞告白齊姝，表示自己不得入仕是家族規範，但他確實愛上齊姝了，因此問齊姝是否願意嫁給他，和他過著閒雲野鶴的生活；許多觀眾也關心《逐玉》片尾是否藏了彩蛋，有，確實有！若慘案沒發生，謝征的爸媽都不會死，。等於就算沒有中間的恩怨是非，謝征和樊長玉之間的姻緣也是早就註定好的。而全劇反派魏嚴也就是謝征的舅舅，他當年若沒被老皇帝橫刀奪愛，以愛人性命相逼，後面也不會鑄下許多大錯。魏嚴可以和戚容音過著幸福的日子，他不會變成壞人，仍舊是謝征最棒的舅父，可以和他一起商議朝政。彩蛋還拍到謝征和樊長玉一起去酒樓吃飯，在那邊認識了老闆娘俞淺淺，樊長玉和俞淺淺一見如故，成為好友，酒樓招牌菜則是雪蛤湯，這是在原本的結局中，毒死齊旻的料理。目前《逐玉》大結局在愛奇藝要買到鑽石會員才能開通觀看，Netflix則要等到3月30日才會播完。《逐玉》全劇總共40集，每集時長45分鐘，3月6日開始首播，據《騰訊新聞》報導，截至24日，《逐玉》全網有效播放量已突破24億，可見熱度有多夯。