超夯古裝陸劇《逐玉》大結局已在愛奇藝上線，男主角張凌赫飾演的「武安侯謝征」和女主角田曦薇飾演的「殺豬女樊長玉」迎來HE（Happy ending），讓劇迷看得十分過癮。更令粉絲意外的是，《逐玉》還暗藏平行時空彩蛋，也就是所有人物顛覆如今的劇情，假設一切悲劇都沒發生，他們將過著怎樣的生活？畫面拍到小謝征會和還沒出生的樊長玉訂下娃娃親，超級浪漫彩蛋驚喜帶大家一次看。
－－－－－－－－－－以下有雷慎入－－－－－－－－－－
《逐玉》大結局是HE！謝征、樊長玉結婚生2娃
《逐玉》結局是觀眾期待的HE，謝征和樊長玉結束戰爭後離開朝堂，回到林安西固巷生活，兩人院裡的樹因此被眾人封為「姻緣樹」，掛上紅線祈福。樊長玉也生下兩個小孩，更和謝征收養許多將士遺孤，過著殺豬賺錢、遠離紛爭的幸福生活。皇帝則由俞淺淺的兒子俞寶兒繼位，淺淺成為太后，在宮裡輔佐寶兒，過上幸福生活。
至於軍師公孫鄞和長公主齊姝的感情線同樣皆大歡喜，劇版將小說番外篇中的告白場面提前搬到皇宮失火前，公孫鄞告白齊姝，表示自己不得入仕是家族規範，但他確實愛上齊姝了，因此問齊姝是否願意嫁給他，和他過著閒雲野鶴的生活；齊姝雖嘴硬但也甜蜜答應，皇宮大火後齊姝又被公孫鄞冒死救回，兩人也終於衝破身分枷鎖在一起。
《逐玉》平行時空彩蛋太甜了！推翻所有悲劇設定
許多觀眾也關心《逐玉》片尾是否藏了彩蛋，有，確實有！彩蛋拍的是如果10多年前沒有發生瑾州慘案，眾人身上所有的悲劇都被推翻，應該會過上怎樣的生活？
若慘案沒發生，謝征的爸媽都不會死，謝征的媽媽魏綰和樊長玉的母親孟麗華甚至是好友，在孟麗華懷孕時，小謝征就指著她的肚子，說一定是生妹妹，魏綰聽後笑著接話：「如果是妹妹就把她娶回家」，小謝征開心地說「好」。等於就算沒有中間的恩怨是非，謝征和樊長玉之間的姻緣也是早就註定好的。
而全劇反派魏嚴也就是謝征的舅舅，他當年若沒被老皇帝橫刀奪愛，以愛人性命相逼，後面也不會鑄下許多大錯。魏嚴可以和戚容音過著幸福的日子，他不會變成壞人，仍舊是謝征最棒的舅父，可以和他一起商議朝政。
彩蛋還拍到謝征和樊長玉一起去酒樓吃飯，在那邊認識了老闆娘俞淺淺，樊長玉和俞淺淺一見如故，成為好友，酒樓招牌菜則是雪蛤湯，這是在原本的結局中，毒死齊旻的料理。彩蛋裡齊旻沒有瘋狂癡戀俞淺淺，反而對她的熱情有點感冒，直呼：「一靠近就想吐，這或許就是人們常說的有緣無份吧」，這與兩人在原來的結局中，說下輩子不復相見的狠話也對應了。
《逐玉》播放量破24億 第40集愛奇藝可搶先看
目前《逐玉》大結局在愛奇藝要買到鑽石會員才能開通觀看，Netflix則要等到3月30日才會播完。《逐玉》全劇總共40集，每集時長45分鐘，3月6日開始首播，據《騰訊新聞》報導，截至24日，《逐玉》全網有效播放量已突破24億，可見熱度有多夯。
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《逐玉》大結局是HE！謝征、樊長玉結婚生2娃
《逐玉》結局是觀眾期待的HE，謝征和樊長玉結束戰爭後離開朝堂，回到林安西固巷生活，兩人院裡的樹因此被眾人封為「姻緣樹」，掛上紅線祈福。樊長玉也生下兩個小孩，更和謝征收養許多將士遺孤，過著殺豬賺錢、遠離紛爭的幸福生活。皇帝則由俞淺淺的兒子俞寶兒繼位，淺淺成為太后，在宮裡輔佐寶兒，過上幸福生活。
至於軍師公孫鄞和長公主齊姝的感情線同樣皆大歡喜，劇版將小說番外篇中的告白場面提前搬到皇宮失火前，公孫鄞告白齊姝，表示自己不得入仕是家族規範，但他確實愛上齊姝了，因此問齊姝是否願意嫁給他，和他過著閒雲野鶴的生活；齊姝雖嘴硬但也甜蜜答應，皇宮大火後齊姝又被公孫鄞冒死救回，兩人也終於衝破身分枷鎖在一起。
許多觀眾也關心《逐玉》片尾是否藏了彩蛋，有，確實有！彩蛋拍的是如果10多年前沒有發生瑾州慘案，眾人身上所有的悲劇都被推翻，應該會過上怎樣的生活？
若慘案沒發生，謝征的爸媽都不會死，謝征的媽媽魏綰和樊長玉的母親孟麗華甚至是好友，在孟麗華懷孕時，小謝征就指著她的肚子，說一定是生妹妹，魏綰聽後笑著接話：「如果是妹妹就把她娶回家」，小謝征開心地說「好」。等於就算沒有中間的恩怨是非，謝征和樊長玉之間的姻緣也是早就註定好的。
彩蛋還拍到謝征和樊長玉一起去酒樓吃飯，在那邊認識了老闆娘俞淺淺，樊長玉和俞淺淺一見如故，成為好友，酒樓招牌菜則是雪蛤湯，這是在原本的結局中，毒死齊旻的料理。彩蛋裡齊旻沒有瘋狂癡戀俞淺淺，反而對她的熱情有點感冒，直呼：「一靠近就想吐，這或許就是人們常說的有緣無份吧」，這與兩人在原來的結局中，說下輩子不復相見的狠話也對應了。
《逐玉》播放量破24億 第40集愛奇藝可搶先看
目前《逐玉》大結局在愛奇藝要買到鑽石會員才能開通觀看，Netflix則要等到3月30日才會播完。《逐玉》全劇總共40集，每集時長45分鐘，3月6日開始首播，據《騰訊新聞》報導，截至24日，《逐玉》全網有效播放量已突破24億，可見熱度有多夯。