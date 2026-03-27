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前台北市長柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，台北地方法院認定其收賄210萬元，昨（26）日一審宣判應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年；隨後，民眾黨主席黃國昌立即下令，召集小草29日「上凱道，討公道」。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡怒轟，民眾黨為了一個貪婪的罪犯上凱道示威，這才是真正迫害民主的獨裁者，柯文哲是踐踏民主的獨裁者。「柯文哲會拿錢？不然為什麼不敢罵朱亞虎、邱佩琳！台灣現在只要怒批賴清德就得清白？」吳靜怡指出，沈慶京於109年3月23日，在臺北市松山區東興路12號之威京集團3樓主席辦公室內，指示朱亞虎等人匯款210萬元與柯文哲。這段成為柯文哲知情並且收賄的鐵證，如果柯文哲有意見，為什麼不跟朱亞虎在法庭爭執、辯論？還是害怕激怒朱亞虎，反而惹更多事呢？吳靜怡續指，柯文哲明知擔任臺北市市長，並非競選期間，「侵占周俊吉配偶周王美文捐贈與民眾黨之現金200萬元、謝國樑之母林曼麗捐贈與民眾黨之現金200萬元、林命群捐贈與民眾黨之現金200萬元」成為柯文哲有侵佔的鐵證，多項指證來自邱佩琳，如果柯文哲沒有拿錢，為什麼不在法庭跟邱佩琳爭執、辯論呢？難道不是怕越辯雪球會越大？吳靜怡提到，柯文哲和黃國昌要整個台灣民眾黨背書柯文哲無罪？柯文哲侵佔了台灣民眾黨的政治獻金！他不辯駁就是認罪，但明明認罪還要演自己無罪，這感覺就是強暴犯居然拉著被強暴的被害者大喊「強暴無罪」，變態！簡直是民主法治國家的恥辱！吳靜怡痛批，柯文哲、黃國昌正在摧毀中華民國的法治體系、對司法的信任，公然強暴全台灣對於法律操守的認知，用「動員令」帶領民眾黨走向集權的共產黨，包庇一人的罪惡。民眾黨為了一個貪婪的罪犯上凱道示威，這才是真正迫害民主的獨裁者，柯文哲是踐踏民主的獨裁者。