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▲台南市政府於今天上午舉行「台南市各界 115 年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」。由市長黃偉哲主祭。（圖／南市府提供）

台南市政府於今（27）日上午分別於南區忠烈祠、新化忠烈祠及永康忠靈祠，隆重舉行「台南市各界 115 年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」。南區忠烈祠由市長黃偉哲主祭，永康忠靈祠及新化忠烈祠則分別由副市長葉澤山、副市長趙卿惠擔任主祭。春祭典禮表彰眾烈士成仁取義之大無畏精神，場面莊嚴肅穆，展現對英勇犧牲者之崇高敬意。黃偉哲於南區忠烈祠代表全體市民，向烈士靈位行三鞠躬禮，致上最深沉的敬意與哀思。黃偉哲表示，犧牲奉獻的烈士們是台灣歷史上的英雄，其忠烈精神將永垂不朽，並持續激勵後輩。市府將持續給予遺族最實質的支持與協助，確保烈士家屬得到妥善照顧與應有的尊榮，烈士們的付出時刻提醒國人牢記歷史責任，延續愛國奉獻之志，共同為國家之和平與繁榮戮力同心。典禮過程中，黃偉哲除向烈士致謝緬懷外，也慰問到場的烈士遺族，關懷其生活近況並表達深切謝忱。台南市忠烈祠及忠靈祠目前奉祀對象，主要為殉職且具重大忠貞事蹟、足資矜式之軍、警、消人員。市府期透過每年的春、秋兩季祭儀，引領社會各界共同敬仰緬懷，感念烈士為國捐軀之偉大情操，並對其無私付出致以最高隆慶之敬意。