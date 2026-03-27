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馬英九基金會今(27)日召開董事會，外界關注前執行長蕭旭岑、王光慈遭控涉財政紀律和人事任命問題，基金會董事李德維今表示，開會並非為蕭旭岑案，而是業務、財務報告，他也坦言，對於蕭旭岑案，應該要尊重所有董事共同決議，也必須深思熟慮。馬英九基金會今早10時30分舉行董事會，身兼基金會董事的國民黨中常委李德維會前受訪，稱今天開會主要是業務跟財務報告，還有地址變更議程，至於蕭旭岑的案子，會議通知中並未提到。針對蕭旭岑遭控涉入財政紀律跟人事任命案件，基金會更稱將送司法機關，媒體詢問馬英九身體有些狀況，若開會討論到司法案件，是否先持保留立場？李德維說，他覺得要尊重所有董事共同決議，對於基金會有重大影響事務，必須好好深思熟慮。李德維說馬英九基金會是一個財團法人，要看內部有沒有相關行政調查資料，在還沒看到的情況下，妄自非議也不恰當，依據既有事實來判斷會更好。他還沒進去開會，也沒看到相關資料，所以沒辦法回應。