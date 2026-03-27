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馬英九基金會人事風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭馬英九指控涉財政紀律、人事任命問題，讓蕭旭岑哽咽稱，自己什麼事都跟他說，但馬英九忘了很多事。基金會今(27)日召開董事會，董事李德維證實，上次董事會通過王光慈人事案時，馬英九確實提到「這表示我有識人之明」，更說董事會會議紀錄應該也有詳實記載。前總統馬英九日前接受《聯合報》專訪，指出蕭旭岑跟王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。更指蕭稱自己是首席執行長，但是這麼重要的人事任命，為何沒有書面人令？蕭旭昨受訪時難掩情緒，哽咽泛淚向馬家人抱歉，有些事情馬英九忘記了，他說2025年12月24日，董事會在餐廳都一處舉行，當時參加的董事有6位，王光慈報告因為他升任義務副主席，就繼續擔任首席執行長協助基金會，王出任執行長有經過馬英九同意，董事鼓掌後還有一人開玩笑說，王光慈能力很好，馬前總統還說「等一下，不能稱讚這兩位，要說我有識人之明」，他很訝異為何有心人士要用委託書指控沒有這樣的任命案，甚至還說成前員工，「我很無奈」。《NOWNEWS今日新聞》昨向基金會董事求證，一名董事證實，蕭旭岑講的那句話他記得，當天餐敘要通過王光慈接執行長的時候，馬英九的確說了「這表示我用人非常的正確」，但他認為，現在再問馬英九，他一定不記得。董事李德維今受訪時也證實，去年底董事會餐敘時，董事會同意王光慈擔任執行長認命案，當時董事會記錄都詳實記載，沒有問題，馬英九當時也語態輕鬆的說，「這表示我這個識人之明，大家應該給董事長馬英九一些鼓勵跟嘉獎」，確實有提到這部分。