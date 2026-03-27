記憶體大廠美光（Micron）26日正式接手力積電苗栗銅鑼P5廠，此次交易金額高達18億美元，引發市場關注，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，這可能是公司「重新開機」的重要轉捩點。
謝金河表示，這次黃崇仁董事長以18億美元把負擔沈重的銅鑼廠賣給美光，在重要時刻，這個交易紓解美光產能不夠的壓力，對台灣尤其重要，因為韓國這兩年成了台灣最大貿易逆差國，全是因為台灣必須從三星、海力士進口HBM。目前海力士市占率57%遙遙領先，三星22%居次，美光21%。
美光從併下華亞科開始，生產基地逐漸移向台灣，目前約有七，八成產能在台灣，美光投資台灣的金額也超過1.1兆元新台幣，已經是在台最大的外商。如果台灣想要減少韓國的逆差，恊助美光開拓新產能是必要的條件。這次力積電賣廠正好是在關鍵時刻。
謝金河認為，這可能也是力積電營運的一個新轉折。他也指出在美光揭牌前一天曾參訪力積電，很多人問他為什麼要看力積電？他表示說要看力積電賣掉銅鑼廠後的變化！如果力積電純粹只是賣廠，那麼這是一次性交易，可能沒有什麼看頭。就像台新新光金控賣掉北士科的素地，這只是一次性交易，帶來幫助不大。
這次力積電賣廠拿到18億美元現金，已經入帳300億台幣以上，可以先償還銀行貸款，市場更關心的是力積電後續與美光的合作，看起來對力積電的未來有很大助力。
此外，謝金河也點出，力積電把原來P5廠的設備搬回P1到P3廠，原來的折舊負擔減輕。美光把HBM後段製程交給力積電，力積電把力量用在3D Ai代工，PMIC電源管理IC及中介板Interpocer，美光並且技轉DDR4 8GB到16GB，這讓力積電的營運更聚焦，過去幾年的龎大虧損可能有轉盈的機會。另一個是印度塔塔的授權金已拿到1.4億美元，後續將陸續入帳。
謝金河指出，這是第二次來看力積電，那時力積電正面臨中國成熟製程壓力，聽完簡報，他對力積電很悲觀，呼籲大家不要買成熱製程的晶圓代工股，黃崇仁董事長不太高興，後來力積電股價跌很慘。
謝金河表示，這次再來，朱憲國總經理及譚仲民副總對於公司的未來侃侃而談，神情輕鬆，如釋重負，看起來美光入主銅鑼廠對力積電帶來的正面效益不小，也許在調整後力積電會找到新的著力點！
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美光從併下華亞科開始，生產基地逐漸移向台灣，目前約有七，八成產能在台灣，美光投資台灣的金額也超過1.1兆元新台幣，已經是在台最大的外商。如果台灣想要減少韓國的逆差，恊助美光開拓新產能是必要的條件。這次力積電賣廠正好是在關鍵時刻。
謝金河認為，這可能也是力積電營運的一個新轉折。他也指出在美光揭牌前一天曾參訪力積電，很多人問他為什麼要看力積電？他表示說要看力積電賣掉銅鑼廠後的變化！如果力積電純粹只是賣廠，那麼這是一次性交易，可能沒有什麼看頭。就像台新新光金控賣掉北士科的素地，這只是一次性交易，帶來幫助不大。
這次力積電賣廠拿到18億美元現金，已經入帳300億台幣以上，可以先償還銀行貸款，市場更關心的是力積電後續與美光的合作，看起來對力積電的未來有很大助力。
此外，謝金河也點出，力積電把原來P5廠的設備搬回P1到P3廠，原來的折舊負擔減輕。美光把HBM後段製程交給力積電，力積電把力量用在3D Ai代工，PMIC電源管理IC及中介板Interpocer，美光並且技轉DDR4 8GB到16GB，這讓力積電的營運更聚焦，過去幾年的龎大虧損可能有轉盈的機會。另一個是印度塔塔的授權金已拿到1.4億美元，後續將陸續入帳。
謝金河指出，這是第二次來看力積電，那時力積電正面臨中國成熟製程壓力，聽完簡報，他對力積電很悲觀，呼籲大家不要買成熱製程的晶圓代工股，黃崇仁董事長不太高興，後來力積電股價跌很慘。
謝金河表示，這次再來，朱憲國總經理及譚仲民副總對於公司的未來侃侃而談，神情輕鬆，如釋重負，看起來美光入主銅鑼廠對力積電帶來的正面效益不小，也許在調整後力積電會找到新的著力點！