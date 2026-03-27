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負責台美關稅談判的行政院經貿談判辦公室（經貿辦）副總談判代表顏慧欣日前病逝，媒體隨即揭露她生前疑似曾受長官排擠和霸凌，雖不能證實遭受職場霸凌和病逝之間有直接關聯，但顏慧欣英年早逝仍讓人深感唏噓，行政院也表示將核頒一等功績勳章給顏慧欣。然而，值得注意的是，經貿辦總談判代表楊珍妮昨（26）日被爆出過去在國貿局擔任局長期間就時常飆罵下屬，更有網友爆料她惡名昭彰，雖然楊珍妮本人回應：「和大家都相處得很好」，仍引起行政院注意，院長卓榮泰今也表示將啟動事實釐清程序。。台美關稅談判至今將近1年，顏慧欣於去年底起就因舊疾復發、身體不適告假，今年初請辭，再有消息竟是已於三月12日離世，本來就身體不好的她，離世的消息讓外界悲痛，行政院發言人李慧芝談及此事也一度哽咽表示：「真的很難過」，副院長鄭麗君更說：「她是最佳戰友，非常難過不捨」，行政院也將頒發一等功績勳章給顏慧欣。顏慧欣突然病逝，根據聯合報24日報導，顏慧欣在經貿辦公室疑似受到長官排擠，工作並不愉快。事後，網友yhou.1286也早就在網路上廣傳：「顏慧欣確實曾在職場中承受排擠與壓力」、「圈內的同事們應該能感同身受，該名長官可說是惡名昭彰，早在前一單位擔任局長期間，就有多名同事因其管理風格而選擇離職或出現憂鬱情形」。該網友yhou.1286更指出：「該名長官情緒控管長期存在問題，經常在內部會議，甚至在有外部單位或外國賓客在場的會議，公開責罵同事與屬下、宣洩情緒。這種行為不僅對同仁造成極大心理壓力，在對外場合也十分有損機關及國家形象。」網友yhou.1286也進一步說：「慧欣自從離開中經院加入行政院經貿談判辦公室後，在業務推動上長期承受該名長官的管理風格所帶來的壓力，例如在會議上頻頻遭該名長官當眾否定與斥責其不同的專業觀點、要求屬下繞過慧欣直接將公文和資訊呈報該名長官，實質上削弱甚至架空慧欣擔任副總談判代表的角色與職責。然而在立法院質詢這種需面對龐大壓力的場合時，大多時候卻又推慧欣出去代表答詢，自己幾乎不出席面對。」除了網友爆料，更有楊珍妮擔任國貿局長對下屬咆哮的相關音檔流出，根據《TVBS》報導的音檔內容，楊珍妮大聲飆罵：「不做就是不做，昨天晚上講的一樣，早上講還是這樣，我就不相信，我下來，你們繼續在這裡」，以及她疑似咄咄逼人責罵：「說我整天在罵你，你這樣去跟別人講，我有這樣講過你嗎？我有這樣講過你嗎？」、「你怎麼每次都要這樣去亂解釋我的講法呢？這是造謠欸，我可以告你欸」等。然而，楊珍妮對下屬苛刻、咆哮其實早在幕僚圈不是秘密，且有知情人士跟媒體透露，楊珍妮先前就傳出曾霸凌同事遭申訴，但最終該申訴案也是不了了之。被指控霸凌、飆罵音檔流出，楊珍妮僅表示：「謝謝你告訴我這個資訊，我覺得很訝異，因為我離開貿易局已經這麼久了，我不太清楚這個事件是什麼」，她更認為在貿易局任職5年間，跟大家都相處得很好，也感謝當時同仁的協助，但她也坦言，自己在工作上確實要求較為嚴格，強調公事必須做好，這是國家賦予的責任，因此希望團隊能將每一項任務盡力完成。