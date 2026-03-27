長榮航空今（27）日啟動「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起，包含香港、宿務、曼谷、釜山、神戶、清邁、東京等地，最低香港來回3,122元；優惠到至4月20日23：59止。
長榮航空推出春季旅展精選航線77折優惠，熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4,695元起）未稅）、桃園－釜山來回最低6,245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8,381元起（未稅）、桃園－東京來回最低只要9,865元起（未稅）。美澳航線也有超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低17,024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低23,738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要24,349元起（含稅）。
為讓前往青森旅客在賞櫻、睡魔祭、賞楓等時節更便利。長榮航空在3月29日至4月26日、6月1日至10月24日期間每日飛往青森，可輕鬆在春季弘前城賞櫻、夏季必訪睡魔祭、秋季八甲田山賞楓。
為慶祝長榮航空6月26日開闢美國首府華盛頓直飛航線，會員加碼優惠。無限萬哩遊會員購買長榮航空華盛頓航線機票，並於搭機前完成哩程累計優惠活動註冊 ，即可享額外卡籍航段數、卡籍哩程及獎勵哩程加贈；一趟來回最高可獲得41,504哩，相當於兌換豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需哩程數。
此外，凡透過官網或EVA AIR App購買華盛頓航線機票，還可以參加三星手機抽獎活動。同步也有洛杉磯指定航班升等禮遇，會員可享艙位升等7折優惠，最低12,950哩即可晉升豪華體驗。
若無限萬哩遊會員在6月30日前完成註冊及搭乘，即可獲得額外卡籍哩程和卡籍航段數；持國泰世華或美國運通長榮航空聯名卡，於官網或EVA AIR App購票，還可再享最高6,000卡籍哩程。
另，長榮航空自4月30日起高雄－首爾航線將改為深受旅客喜愛的Hello Kitty彩繪機粉萌機營運！5月20日起高雄出發往東京（BR108/107）、上海（BR706/705）及澳門（BR833/834）航線，也將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。
此外也為高雄出發的旅客推出專屬回饋活動，凡於官網或EVA AIR App購買5月20日至6月30日高雄飛往東京、上海、澳門、首爾之個人機票，即可參加抽獎活動，有機會獲得高雄出發不限航點經濟艙來回機票，以及知名品牌旅行箱、餐券等多項好禮等你來拿。
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為慶祝長榮航空6月26日開闢美國首府華盛頓直飛航線，會員加碼優惠。無限萬哩遊會員購買長榮航空華盛頓航線機票，並於搭機前完成哩程累計優惠活動註冊 ，即可享額外卡籍航段數、卡籍哩程及獎勵哩程加贈；一趟來回最高可獲得41,504哩，相當於兌換豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需哩程數。
此外，凡透過官網或EVA AIR App購買華盛頓航線機票，還可以參加三星手機抽獎活動。同步也有洛杉磯指定航班升等禮遇，會員可享艙位升等7折優惠，最低12,950哩即可晉升豪華體驗。
若無限萬哩遊會員在6月30日前完成註冊及搭乘，即可獲得額外卡籍哩程和卡籍航段數；持國泰世華或美國運通長榮航空聯名卡，於官網或EVA AIR App購票，還可再享最高6,000卡籍哩程。
另，長榮航空自4月30日起高雄－首爾航線將改為深受旅客喜愛的Hello Kitty彩繪機粉萌機營運！5月20日起高雄出發往東京（BR108/107）、上海（BR706/705）及澳門（BR833/834）航線，也將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。
此外也為高雄出發的旅客推出專屬回饋活動，凡於官網或EVA AIR App購買5月20日至6月30日高雄飛往東京、上海、澳門、首爾之個人機票，即可參加抽獎活動，有機會獲得高雄出發不限航點經濟艙來回機票，以及知名品牌旅行箱、餐券等多項好禮等你來拿。