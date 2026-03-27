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AI浪潮之下，不僅記憶體缺貨，連CPU也跟著驚現缺貨漲價現象，不過，國際巨頭無懼漲價缺貨，仍持續研發新款CPU搶攻市場。中國科技巨頭阿里巴巴集團近日發布最新AI處理器5奈米晶片「「玄鐵C950」，有消息指出，這款晶片將委由台積電代工製造。日媒《日經新聞》報導，這項新產品的推出正值OpenClaw熱潮之際，該平台自推出以來，迅速獲得了廣泛關注，並促進了可客製化、具成本效益的AI推論晶片的發展。報導指出，阿里巴巴研究院開發了一款名為「玄鐵C950」的AI CPU（中央處理器），這款新晶片採用RISC-V開源架構，消息指由阿里巴巴的長期夥伴台積電生產。根據阿里巴巴的說法，這款晶片專為大型語言模型（LLM）的推論和訓練而最佳化，支援幾種主要的大型語言模型，包括Qwen3和Deepseek。儘管阿里巴巴官方尚未公布這款新處理器的合作代工夥伴，但市場盛傳台積電將是其主要生產廠商，也再次彰顯出台灣在全球半導體製造領域的不可取代性。《彭博》報導指出，阿里巴巴是中國領先的AI企業之一，其晶片子公司平頭哥半導體旨在與輝達和華為競爭。執行長Eddie Wu上週在財報電話會議上表示，該公司自主研發的AI加速器已在國內實現量產。RISC-V是一種開源的替代晶片設計方案，與英國晶片設計龍頭安謀（ARM）和英特爾的架構形成競爭。由於地緣政治緊張局勢持續，這種新興架構在中國日益流行，阿里巴巴長期以來一直是佼佼者，在ARM被勒令遵守川普政府有關停止向華為提供關鍵技術的禁令後尤其如此。