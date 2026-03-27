我是廣告 請繼續往下閱讀

「同案不同調」引爆雙標質疑 黃國昌直球對決

《廉政準則》制度轉彎 一審有罪「必開除」到彈性處分

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案，昨（26）日一審遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，引發政壇高度關注。外界也將此案與2024年新竹市長高虹安涉貪案進行對比，質疑民眾黨對自家人存在不同標準。對此，現任黨主席黃國昌強調，柯文哲是受到民進黨政治追殺及迫害，當然不存在退黨及黨紀問題。回顧2024年7月26日，高虹安因於立委任內涉貪助理費案，一審被判7年4個月、褫奪公權4年。判決出爐當天，她隨即宣布退出民眾黨，並表示將提出上訴；之後案件在二審出現逆轉，貪污改判無罪，高虹安得以復職新竹市長，但至今仍未恢復黨籍。如今柯文哲同樣在一審遭判有罪，卻未見如高虹安當時般立即退黨，引發外界質疑不同標準。尤其柯文哲身為創黨主席，是否更應該要比照辦理「退黨」，是否作出「開除黨籍」等黨紀處分？民眾黨將如何應對處置，也成為輿論焦點。對此，黃國昌回應強調，當初民眾黨緊急應變小組早已清楚定調，柯文哲的案子，是受到民進黨政府的政治追殺跟迫害，當然不會有退黨的問題，更不會有所謂的黨紀問題。他指出，黨內紀律機制是針對違反廉政規範的情形，並不會被拿來處理「遭政治迫害、司法追殺」的黨內同志。事實上，根據民眾黨2020年通過的《廉政準則》第6條，若黨員涉及《貪污治罪條例》或《刑法》詐欺等罪，經一審判決有罪者，應予以開除黨籍，且在服刑期間不得申請恢復。依此規定，高虹安當時理應被直接開除。不過，在高虹安2023年遭起訴後，民眾黨便悄悄地調整內規，將《廉政準則》與《紀律評議裁決準則》整併。修訂後條文改為，若涉相關罪行並經一審判決有罪，得視情節輕重，決定開除黨籍或停權處分，保留彈性空間。也因此，在新制之下，即便一審判決有罪，未必一定會開除黨籍。然而，當時高虹安仍選擇主動退黨，與現今柯文哲未受任何黨紀處置的情況形成鮮明對比。此外，兩人面對黨紀處理的時點也有所差異，高虹安在遭起訴後即被黨內停權；反觀柯文哲自2024年12月26日被起訴以來，直至一審宣判，始終未見黨內對其啟動任何紀律處分機制。