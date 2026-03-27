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記憶體大廠華邦電今（27）日迎來除息，每股配發現金股利0.5元，除息參考價為95.5元，不過隨著加權指數走低，華邦電以90.2元盤下開出，隨後一路走低，跌破90元關卡，最低來到87.2元，陷入貼息窘境。華邦電去年（2025）全年營收達新台幣894.06億元，年增9.55%；歸屬母公司稅後淨利達39.62億元，全年EPS為0.88元。華邦電總經理陳沛銘在法說會上表示，記憶體目前仍然供不應求，並且現階段2026年、2027年產能已全賣光，坦言若再賣下去「就會超賣」。他也提到，有不少客戶已在討論未來數年的需求規劃，不過公司目前以逐季談價為主要方向，不答應超過3個月的長期訂單。此外，美系外資認為，現在DDR4報價雖大漲，但漲勢已開始收斂，加上長鑫擴產、力積電未來可能切入，後續供需將逐步改善，再加上南亞科與華邦電目前評價已來到歷史高檔，本淨比偏高，即使後續獲利表現仍有支撐，股價再上行空間已相對有限，因此同步調降兩檔評等與目標價。其中，美系外資將南亞科評等下修至中立，目標價由348元降至298元；華邦電也下調至中立，目標價從155元下修至140元。