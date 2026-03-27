現今風靡全球的Coca‑Cola可口可樂，行銷超過兩百個國家，平均每天售出超過21億杯的飲料。可口可樂公司每年針對全球麥當勞市場，進行「可口可樂」品質的檢測及內部評比，台灣麥當勞於2025年奪得「全球麥當勞可口可樂飲品品質」第二屆評比冠軍，是受到官方認證的好喝。台灣麥當勞季報揭曉，可口可樂好喝的口味、冰爽、新鮮、氣泡、配比五大指標關鍵。
台灣麥當勞的可口可樂比較好喝？官方認證：2025全球冠軍
全球知名的可口可樂，是人人愛喝的碳酸飲料，還受封為「快樂水」。根據可口可樂官網，可口可樂公司不僅是目前全世界最大的飲料公司，擁有最大的銷售網路，旗下產品行銷超過兩百個國家，平均每天售出超過21億杯的飲料。
過去社群網路常有人討論，「台灣麥當勞的可口可樂比較好喝？」、「可口可樂我只喝麥當勞的！」可能不是空穴來風。流傳在台灣人口耳相傳的都市傳說，竟然真的不是錯覺！
可口可樂公司每年針對全球麥當勞市場進行「可口可樂」品質的檢測及內部評比；更自2024年起，透過「全球麥當勞可口可樂飲品品質」年度評比大賽，選出表現最優異的市場。
而在2025年的第二屆大賽中，其中一項「全球麥當勞可口可樂飲品品質」評比，台灣麥當勞打敗多國強勁對手奪得全球冠軍殊榮，好喝程度受到官方認證。
揭密怎樣的可口可樂最好喝？氣泡、配比5大指標曝光
根據台灣麥當勞季報，揭密可口可樂好喝的五大評比指標。
1、口味：可口可樂要「好喝」的第一步，是確保「糖漿」維持在最佳狀態，讓喝下的每一口風味都能穩定到位。
2、冰爽：台灣麥當勞以嚴謹的溫度標準控管，呈現恰到好處的沁涼體驗。
3、氣泡：維持標準的氣泡表現，以最剛好的含氣量，呈現最剛好的暢快感；讓每一口可口可樂都清爽。
4、新鮮：透過嚴格的庫存與系統管理原料，確保每一杯遞出的可口可樂都處於最佳賞味期。
5、配比：美味關鍵在於精準的糖漿與水比例，藉此確保每杯可口可樂的風味一致。
經過從原物料管理、餐廳落實，到每個環節用嚴謹且一致的標準，確保入口品質體驗。台灣麥當勞表示，其實「自2022年起，台灣麥當勞在超過200次的可口可樂全球飲料品質抽檢計畫中，均獲得100分的滿分紀錄」。
另外，可口可樂延續去年「Coke！暢快嗨肉祭」活動的成功，今年再度於即日起至3月29日在圓山花博公園，回歸升級第二屆「Coke!暢快嗨肉祭」，現場集結超過30家人氣餐飲品牌與特色餐車，從牛排、燒肉到炸雞，齊聚多家人氣名店並結合音樂與潮流同樂。
現場同時規劃互動體驗活動與BTS V專屬視覺打卡牆，設置寵粉專屬V型入口長廊，搭配視覺燈箱與主題視覺裝置，打造吸睛的沉浸式打卡場景；還有限定周邊好禮等大家體驗。
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全球知名的可口可樂，是人人愛喝的碳酸飲料，還受封為「快樂水」。根據可口可樂官網，可口可樂公司不僅是目前全世界最大的飲料公司，擁有最大的銷售網路，旗下產品行銷超過兩百個國家，平均每天售出超過21億杯的飲料。
過去社群網路常有人討論，「台灣麥當勞的可口可樂比較好喝？」、「可口可樂我只喝麥當勞的！」可能不是空穴來風。流傳在台灣人口耳相傳的都市傳說，竟然真的不是錯覺！
而在2025年的第二屆大賽中，其中一項「全球麥當勞可口可樂飲品品質」評比，台灣麥當勞打敗多國強勁對手奪得全球冠軍殊榮，好喝程度受到官方認證。
根據台灣麥當勞季報，揭密可口可樂好喝的五大評比指標。
1、口味：可口可樂要「好喝」的第一步，是確保「糖漿」維持在最佳狀態，讓喝下的每一口風味都能穩定到位。
2、冰爽：台灣麥當勞以嚴謹的溫度標準控管，呈現恰到好處的沁涼體驗。
3、氣泡：維持標準的氣泡表現，以最剛好的含氣量，呈現最剛好的暢快感；讓每一口可口可樂都清爽。
4、新鮮：透過嚴格的庫存與系統管理原料，確保每一杯遞出的可口可樂都處於最佳賞味期。
5、配比：美味關鍵在於精準的糖漿與水比例，藉此確保每杯可口可樂的風味一致。
經過從原物料管理、餐廳落實，到每個環節用嚴謹且一致的標準，確保入口品質體驗。台灣麥當勞表示，其實「自2022年起，台灣麥當勞在超過200次的可口可樂全球飲料品質抽檢計畫中，均獲得100分的滿分紀錄」。
現場同時規劃互動體驗活動與BTS V專屬視覺打卡牆，設置寵粉專屬V型入口長廊，搭配視覺燈箱與主題視覺裝置，打造吸睛的沉浸式打卡場景；還有限定周邊好禮等大家體驗。