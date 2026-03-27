2026 桃園彩色海芋季於今（27）日登場，桃園市觀光局表示，今年以「園夢奇芋記」為主題，展出規模將創歷年新高，共計14個品種的彩色海芋，栽植數量高達6萬5千株，更特別與樂天桃猿合作，展區中還設置8大藝術裝置，其中以高5米 寬15米為「大聖花園」為最大幅作品。《NOWNEWS》整理必打卡的8大裝置藝術、交通資訊一次看。
今年海芋季也首次採用「雙IP」設計，將市府吉祥物「丫桃」、「園哥」與樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」、「大聖」共同呈現在活動視覺與園區裝置中，提升活動辨識度與互動趣味。此外，活動亦呼應農業永續與環保理念，將今年桃園燈會農業燈藝作品「馬力食足」及去（2025）年仙草嘉年華裝置藝術重新整修後移置溪海會場，不僅提升裝置物使用經濟效益，也讓展場更加精彩繽紛。
🟡「2026 桃園彩色海芋季」主要資訊：
日期：3月27日（五）－4月12日（日）
地點：桃園市大園區溪海休閒農業區
活動官網：桃園彩色海芋季
🟡「2026 桃園彩色海芋季」8大藝術裝置打卡點：
2026桃園彩色海芋季以「圓夢奇芋季」為主題，深度融合在地農特產、桃園運動文化與沉浸式花卉景觀，打造一座兼具故事性、互動感的舒心場域。花海之間規劃8大裝置藝術展區：「大聖花園」、「勝利飛船」、「孩時夢想」、「園未來的夢」、「園溫暖的夢」、「豐收交響曲」、「園夢特快車」、「夢想巴士」
🟡「2026 桃園彩色海芋季」活動亮點整理：
📍樂天女孩見面會：
首場：
3月27日11:30 筠熹、廉世彬、高佳彬、金佳垠
其他場次：
3月29日10:30 穎樂、
4月5日10:30 筠熹、
4月6日10:30 卉妮、
4月11日14:00 KAHO、
4月12日10:30 MIKA
📍吉祥物見面會：
4月3、5日13:00 猿氣小子
4月4日13:00 大聖
📍YOYO家族見面會：
4月4日14:00柳丁哥哥、櫻桃姐姐
🟡「2026 桃園彩色海芋季」交通資訊：
📍免費接駁車：
A18桃園高鐵站 → A19桃園體育園區站 → 展區（遊客中心）
備註：平日約30分鐘一班、假日約15分鐘一班
📍搭客運：
桃園客運5081：中壢 ↔ 高鐵桃園站（經民權路）
📍自行開車（停車資訊）：
▪️嘟嘟房高鐵桃園3站立體停車場（收費）
▪️文智停車場（免費）
▪️甲好停車場（免費，雨天不開放）
🟡「2026 桃園彩色海芋季」交通管制：
一、假日管制措施：
▪️聖德北路於月桃路口及和平西路路口設置管制點，禁止車輛進入，另於崙后路航城路口設置管制點，會場方向禁止車輛進入。
▪️田溪路於華興路及陳厝橋設置管制點，禁止車輛進入。
二、平日管制擋旅：
▪️田溪路以聖德北路為界，採離開會場方向單向通行管制。
▪️禁止華興路轉入田溪路。
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日期：3月27日（五）－4月12日（日）
地點：桃園市大園區溪海休閒農業區
活動官網：桃園彩色海芋季
2026桃園彩色海芋季以「圓夢奇芋季」為主題，深度融合在地農特產、桃園運動文化與沉浸式花卉景觀，打造一座兼具故事性、互動感的舒心場域。花海之間規劃8大裝置藝術展區：「大聖花園」、「勝利飛船」、「孩時夢想」、「園未來的夢」、「園溫暖的夢」、「豐收交響曲」、「園夢特快車」、「夢想巴士」
🟡「2026 桃園彩色海芋季」活動亮點整理：
📍樂天女孩見面會：
首場：
3月27日11:30 筠熹、廉世彬、高佳彬、金佳垠
其他場次：
3月29日10:30 穎樂、
4月5日10:30 筠熹、
4月6日10:30 卉妮、
4月11日14:00 KAHO、
4月12日10:30 MIKA
4月3、5日13:00 猿氣小子
4月4日13:00 大聖
📍YOYO家族見面會：
4月4日14:00柳丁哥哥、櫻桃姐姐
📍免費接駁車：
A18桃園高鐵站 → A19桃園體育園區站 → 展區（遊客中心）
備註：平日約30分鐘一班、假日約15分鐘一班
📍搭客運：
桃園客運5081：中壢 ↔ 高鐵桃園站（經民權路）
📍自行開車（停車資訊）：
▪️嘟嘟房高鐵桃園3站立體停車場（收費）
▪️文智停車場（免費）
▪️甲好停車場（免費，雨天不開放）
一、假日管制措施：
▪️聖德北路於月桃路口及和平西路路口設置管制點，禁止車輛進入，另於崙后路航城路口設置管制點，會場方向禁止車輛進入。
▪️田溪路於華興路及陳厝橋設置管制點，禁止車輛進入。
二、平日管制擋旅：
▪️田溪路以聖德北路為界，採離開會場方向單向通行管制。
▪️禁止華興路轉入田溪路。