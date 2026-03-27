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北院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲被判17年徒刑，民眾黨主席黃國昌指控這是「先射箭再畫靶的政治判決」，號召支持者29日下午一起上凱道「討公道」。對此，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今（27）日呼籲，勿把戰場從法庭拉到街頭，不利當事人，在凱道從事過多政治語言，也無助判決結果。民進黨團上午召開「輿情回應記者會」，針對民眾黨29日要上凱道抗議一事，莊瑞雄回應，全案涉及公共利益，經過司法專業審查，在判決出爐後，導入過多的政治口水，那全部都會失焦。莊瑞雄說，集會遊行是憲法賦予人民的權利，政府、政黨應正面看待，但勿把戰場從法庭拉到街頭，這對當事人不利，也會讓外界認為民眾黨用群眾施壓司法，不符合其過去的主張。莊瑞雄呼籲，守住民主跟法治、避免情緒動員，各黨應理性一點比較好，柯文哲被重判，能理解支持者心情，但上凱道從事過多政治語言，無助判決結果，「民眾黨應守住民主法治底線，過多對司法施壓，沒有好處」。至於國民黨立委李彥秀稱，柯文哲案會有「悲情效應」，莊瑞雄則說，國民黨很會製造悲情，從舉發、提供子彈好似撲殺柯文哲，判決後就說人是民進黨殺的。他強調，任何司法審判都代表國家，無端攻擊司法，只會讓司法更脆弱，這不是好方法。對於是否讓藍白更緊密？莊瑞雄直言，民眾黨、柯文哲怎麼會不知道？在情緒上，是國民黨的高度期待，不知會不會達到，但民眾黨也不是吃素的，不會不知道國民黨在想什麼，除非民眾黨想投入國民黨懷抱，否則每個政黨有主體性，從價值、理念出發並發展，若因為個案而依附在另一政黨底下，也不是正常政黨政治的發展。