我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡詐騙已被正式定位為與反恐、反洗錢同等層級的國家安全議題。2024年詐騙案件達 51,501 起，總財務損失首度突破 11 億新幣，創歷史新高。我國駐新加坡代表童振源指出，然而隨著科技防禦與公私協力機制全面升級，2025 年出現明顯轉折：全年案件數下降 27.6% 至 37,308 起，總財損減少 17.9% 至 9 億 1,310 萬新幣，呈現罕見的「案量與損失雙降」。童振源表示，結構性問題仍然存在。2025年仍有 81.8% 的案件屬於受害者在高度心理操控下「自願轉帳」。詐騙已從早期利用技術漏洞，轉向結合數位工具與行為操控的複合式工程。問題不僅是資安防護，更是對人性弱點的精準攻擊。面對高頻、大量且跨境流動的數位犯罪，傳統事後報案與人工偵查模式顯然不足。新加坡因此調整戰略思維，將重心由「破案導向」轉為「預防導向」，嘗試在犯罪發生之前完成辨識與攔阻，重塑整體治理節奏。童振源分析，在系統層面，詐騙網站與假帳號的生成速度早已超越人工審查能力。2023 年推出的「詐騙分析及戰術性介入系統」（SATIS）導入人工智慧與機器評分引擎，每日自動掃描逾 100,000 個網站，透過語意分析與結構比對主動辨識釣魚連結與假冒平台。經判定後，相關資訊即時通報警方，並與跨國科技企業風險偵測系統串接，使惡意網站能在支援相關應用程式介面的第三方瀏覽器中同步封鎖。2024 年共封鎖 44,900 個詐騙網站與 40,500 個 WhatsApp 帳號。2025 年警方更阻斷超過 105,000 條涉詐手機線路，較前一年翻倍成長。此外，政府與 Google 合作，直接在應用程式商店端攔阻高風險側載軟體，半年內擋下 900,000 次安裝嘗試。這種「機器對抗機器」的模式，使執法資源從被動追逐轉為前端布防，以科技速度回應科技犯罪。在用戶端防護方面，ScamShield 的演進反映出治理邏輯的升級。2020 年推出時已具備 AI 簡訊過濾與來電攔阻功能；2024 年升級為整合平台後，新增風險網址查詢、即時通報、24 小時諮詢專線與通訊警示頻道，形成全天候支援機制。這使防詐從單向工具轉為群眾參與的情報網絡。截至 2025 年 9 月，下載量突破 1,350,000 次。民眾回傳的可疑資訊持續優化 AI 模型，形成資料循環機制。2026 年 2 月底，政府再推出線上查詢系統，讓民眾可自查名下註冊的後付費電話卡數量，防範身分遭冒用。科技防詐因此不只是應用程式，而是一套結合公民參與的數位治理機制。詐騙防制的關鍵在於金流。新加坡導入「機器人流程自動化」（RPA），推動「星空智速反詐」計畫，建立警方與銀行的即時協調機制，改變過去「報案後凍結」的被動流程。系統偵測到異常交易時，即向潛在受害者發送官方警示簡訊。不少受害者因此及時中止匯款。2024 年共發送 77,100 則警示，估計避免 4.2 億新幣潛在損失。若擴及整體公私協作，2025 年成功避免 3 億 4,800 萬新幣潛在損失，並追回或攔阻約 1 億 4,050 萬新幣。此機制亦帶動「電商詐騙」在 2025 年下降 42.5%。同時，政府全面導入「gov.sg」單一簡訊識別碼，並要求電信業者攔截偽冒來源，提升官方訊息辨識度。防詐已從單純金流追查，延伸至訊息可信度的制度重建。整體而言，新加坡已將防線由事後追查推進至事前預警與即時阻斷，並在 2025 年迎來案量與財損的同步下降。然而，挑戰仍在升級。詐騙集團開始利用生成式 AI 製作深偽語音與影像，並轉向加密貨幣市場洗錢。2024 年加密貨幣詐騙損失占比達 24.3%；2025 年虛擬資產仍為最大挑戰，損失額最高的依序為泰達幣（約 1 億 1,770 萬新幣）、以太坊與比特幣。同時，為規避線上金流攔阻，詐騙手法出現「線下化」，要求面交黃金或名錶；「假冒政府官員詐騙」案件在 2025 年翻倍至 3,363 起，財損達 2.4 億新幣，對既有模型形成新的壓力測試。新加坡透過 AI 巡邏、自動化金流預警與公眾通報平台串聯，建立高效率的科技防禦架構，緩解執法人力壓力。然而，詐騙的本質仍是跨境社交工程與人性操控。科技能封鎖網址與帳戶，卻難以完全封鎖恐懼與貪念；每一次演算法升級，也意味著犯罪手法同步演化。未來的關鍵，不僅在於更強大的模型，而在於深化跨國技術聯防、強化區域金流資訊共享，以及在提升安全強度的同時維持使用者體驗與制度信任。這場攻防，既是科技競賽，也是治理韌性的長期考驗。