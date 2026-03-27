前立委郭正亮日前在直播中突被發現「眼歪嘴斜」，引發外界擔憂是否為中風症狀，後續就醫確認為感冒引起的輕微顏面神經失調，啟新診所提到嘴角歪斜、眼睛閉不緊、流口水等，都可能是顏面神經麻痺，若合併手腳無力、說話不清楚，就要高度懷疑中風，應盡速就醫。到底顏面神經麻痺是什麼？和中風差在哪？症狀、治療黃金期與日常照護方式一次看懂。
顏面神經麻痺是什麼？常見症狀有哪些
根據啟新診所公開衛教資料，顏面神經是12對腦神經之一，分布在腦部、額頭、眼瞼、嘴巴與舌頭周邊肌肉，主要負責臉部表情控制，以及眼淚、唾液分泌與味覺傳達等功能。當顏面神經因病毒感染、發炎或壓迫而失去正常作用時，就可能出現俗稱「顏面神經麻痺」或「面癱」的情況，多半表現為單側臉部肌肉無力。
常見症狀包括嘴角歪斜、半邊臉無力、流口水、笑不起來、眼瞼閉不攏、眼睛乾澀或容易流淚、抬頭紋出不來、牙齒無法完全露出、咀嚼時食物容易卡在一側，部分患者還會出現耳後疼痛、味覺遲鈍，甚至聽覺敏感等情況。啟新診所指出，這類症狀雖然常讓人第一時間聯想到中風，但兩者其實不同，仍需由醫師進一步判斷。
是中風還是顏面神經麻痺？差別在這裡
中風：屬於腦血管障礙引起的中樞性麻痺，症狀通常不只侷限在臉部，還可能合併單側手腳無力、麻木、走路不穩、講話含糊不清，甚至意識改變等腦部功能異常。顏面神經麻痺：多半是末梢神經發炎，症狀集中在臉部單側，雖然看起來同樣嚇人，但病因與處置方向並不相同。
民眾若突然出現嘴歪眼斜，千萬不要自行判斷，尤其若同時伴隨手腳無力、口齒不清、頭暈、劇烈頭痛等情況，更要把握時間緊急就醫。因為中風與顏面神經麻痺雖可區分，但在症狀初期，外行人未必看得出差異，最安全的做法仍是立刻讓專業醫師評估。
顏面神經麻痺需把握10天治療黃金期
顏面神經麻痺雖然不是絕症，但也不是能輕忽的小問題。啟新診所指出，發作後10至14天是治療黃金期，愈早就醫、及早使用抗病毒藥物及類固醇治療，愈有助降低神經發炎與後續後遺症風險。經適當治療後，約80%的患者可在3個月內逐漸痊癒，但仍有部分人可能留下眼歪嘴斜等後遺症。
至於日常照護方面，醫療資料建議，除了按時服藥外，恢復期間也要多休息、避免熬夜與過勞，少吃刺激性或過硬食物，並可依醫囑進行臉部按摩、眨眼、皺眉、吹口哨等肌肉訓練，同時注意眼部保護與臉部保暖。
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根據啟新診所公開衛教資料，顏面神經是12對腦神經之一，分布在腦部、額頭、眼瞼、嘴巴與舌頭周邊肌肉，主要負責臉部表情控制，以及眼淚、唾液分泌與味覺傳達等功能。當顏面神經因病毒感染、發炎或壓迫而失去正常作用時，就可能出現俗稱「顏面神經麻痺」或「面癱」的情況，多半表現為單側臉部肌肉無力。
常見症狀包括嘴角歪斜、半邊臉無力、流口水、笑不起來、眼瞼閉不攏、眼睛乾澀或容易流淚、抬頭紋出不來、牙齒無法完全露出、咀嚼時食物容易卡在一側，部分患者還會出現耳後疼痛、味覺遲鈍，甚至聽覺敏感等情況。啟新診所指出，這類症狀雖然常讓人第一時間聯想到中風，但兩者其實不同，仍需由醫師進一步判斷。
是中風還是顏面神經麻痺？差別在這裡
中風：屬於腦血管障礙引起的中樞性麻痺，症狀通常不只侷限在臉部，還可能合併單側手腳無力、麻木、走路不穩、講話含糊不清，甚至意識改變等腦部功能異常。顏面神經麻痺：多半是末梢神經發炎，症狀集中在臉部單側，雖然看起來同樣嚇人，但病因與處置方向並不相同。
民眾若突然出現嘴歪眼斜，千萬不要自行判斷，尤其若同時伴隨手腳無力、口齒不清、頭暈、劇烈頭痛等情況，更要把握時間緊急就醫。因為中風與顏面神經麻痺雖可區分，但在症狀初期，外行人未必看得出差異，最安全的做法仍是立刻讓專業醫師評估。
顏面神經麻痺需把握10天治療黃金期
顏面神經麻痺雖然不是絕症，但也不是能輕忽的小問題。啟新診所指出，發作後10至14天是治療黃金期，愈早就醫、及早使用抗病毒藥物及類固醇治療，愈有助降低神經發炎與後續後遺症風險。經適當治療後，約80%的患者可在3個月內逐漸痊癒，但仍有部分人可能留下眼歪嘴斜等後遺症。
至於日常照護方面，醫療資料建議，除了按時服藥外，恢復期間也要多休息、避免熬夜與過勞，少吃刺激性或過硬食物，並可依醫囑進行臉部按摩、眨眼、皺眉、吹口哨等肌肉訓練，同時注意眼部保護與臉部保暖。