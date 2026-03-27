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北院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲被判17年徒刑，柯妻陳佩琪昨表示，若找到柯貪污的證據，她就去北院跳樓。對此，民進黨主席黃國昌今（27）日表示，已提供柯文哲家人必要溫暖、支持，大家會陪著柯文哲捍衛其司法清白、陪同柯家人度過艱難時期。判決結果出爐後，陳佩琪昨在臉書表示，「請問法官，我先生貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，請大家幫找柯文哲貪錢給佩琪的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓」；她強調，請法官拿出柯文哲收賄給她的證據，任何一個家人都行，包括她過世的父親或公婆。對此，黃國昌受訪時表示，昨天第一時間，已經責成中央黨部一級主管，提供給柯文哲家人必要的溫暖跟支持。黃國昌說，面對昨天離譜至極的判決，將心比心、大家都可以理解，佩琪醫師的心情難免會激動，在這條道路上面，他說過「大家會陪柯文哲主席捍衛他的司法清白、陪同柯家人共同度過這個困難的時期」。黃國昌提到，對於柯家人，包括佩琪醫師、柯媽媽、主席，昨天跟黨部都已經進行聯繫。