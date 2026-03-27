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▲全台21個水庫中，共有14個水庫都有蓄水量偏低的問題。（圖／翻攝自用數據看台灣）

▲本次冬季，西半部的「台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春」等6個測站，累積降雨創下1951年以來雨量最少的紀錄。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

75年最乾旱冬季！根據中央氣象署統計，2025年12月至2026年2月的冬季台灣雨量偏少，新竹寶山水庫、台中石岡壩、嘉義仁義潭水庫、曾文水庫都跌破30%蓄水量，台南白河水庫快渴死，蓄水量只剩下16.9％。經濟部水利署指出，自去年冬季以來，新竹以南各水庫集水區降雨明顯偏少，僅為歷年同期的7%至37%；其中新竹寶山、寶二水庫及台中鯉魚潭水庫入流量，約為百年大旱同期的6至8成。另據中央氣象署統計，西半部冬季降雨量創下1951年以來最低紀錄，為75年來新低。根據台灣水庫即時水情統計可見，目前低於30％蓄水量的包括，寶山水庫23.7%、石岡壩22.1%、白河水庫16.9％、鯉魚潭水庫29.5%、仁義潭水庫29.1%、曾文水庫27.1%。蓄水量偏低的還有永和山水庫39.4%、明德水庫31.3%、霧社水庫30.8％、湖山水庫37.4%、蘭潭水庫39.9%、南化水庫45.1%、阿公店水庫31.6%，全台21個水庫中，共有14座水庫蓄水量偏低。氣象署表示，2025年12月至2026年2月，，降雨方面，本次冬季雨量集中在北部、東半部，西半部明顯偏少；今年全台冬季雨量為158.4毫米，只達氣候值260.6毫米的6成。黃椿喜提及，截至2月22日為止，包括「彭佳嶼、台北、新竹、台中、嘉義」等5個氣象站，都創下同期最少雨量紀錄，；全台「冬季累積雨量、降雨日數」則都創下1951年來第5少紀錄。水利署表示，政府推動前瞻計畫下的多項水資源工程已逐步發揮效益，透過「水庫珍珠串」強化全台水源調度能力，包括北部以石門水庫支援新竹用水、中部由集集堰優先調度至嘉義，南部則由曾文水庫支援南化淨水場，並將高屏堰剩餘水源北送台南，累計調度水量已達3.9億噸，顯著提升各地供水韌性。另水利署指出，自去年6月起即每日監控水情，並同步啟動各項節水與調度措施，涵蓋跨區供水、水庫出水總量管制、優先運用川流水與伏流水、推動產業自主節水與再生水使用、加強農業灌溉管理，以及適時啟用抗旱水井與調整自來水管壓等。整體節水與調度成果已超過8.1億噸，相當於約4座石門水庫蓄水量，有效延長各地水庫供水時間。