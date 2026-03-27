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國家預算當成私人金庫！南投縣前許女任職達19年，但2023年間他遭檢舉，長期將私部門開銷轉嫁公帳，包含團購禮盒、購買擴香組與中式餐具，甚至連五度家庭聚餐及出國旅遊期間的發票都拿來核銷業務推廣費，雖然許女在偵查中一度認罪，但案件進入法院後卻全盤翻供，一審判刑4年6月、褫奪公權3年後還上訴堅稱相關支出皆為公務所需，台中高分院二審考量許女具法律碩士背景卻知法犯法，且利用大量無關證據延宕訴訟、毫無悔意，決定加重改判其有期徒刑6年，並褫奪公權3年，全案仍可上訴。檢方調查，許女在南投縣擔任消保官期間，每月有5400元為民服務費用於業務推廣，2020年12月邀集縣府員工4人團購全國漁會漁產禮盒10組，其中4盒給自己或贈送親友，又向參與團購的4人各收990元，並持發票向行政處報銷。檢方還查出，許女不僅多次在購物網站購買擴香組、中式碗禮盒等私人物品入帳，甚至五度帶著丈夫與女兒前往餐廳大啖美食，隨後再將這些家族聚餐虛報為「業務推廣費」。更誇張的是，即便在她出國旅遊期間，她仍不忘向縣府員工索取發票進行核銷。檢方最終認定許女共計犯下13次違法行為，不法所得總計3萬8585元，依《貪汙治罪條例》之利用職務機會詐取財物罪嫌對其提起公訴。南投地院審理後認為，雖然許女在偵查期間曾坦承犯行並繳回全部不法所得，符合減刑規定，但她在法院審理時卻全盤翻供、否認犯罪。法官表示，許女身為重要公務員卻假公濟私、慷公家之慨，不僅對社會造成錯誤示範，更嚴重傷害人民對公職的信賴，其犯後態度顯然未能徹底反省，因此一審依利用職務機會詐取財物12罪，各處3年2月到3年8月不等徒刑，行使公務員登載不時罪判處1年1月，合併執行4年6月、褫奪公權3年。全案上訴二審時，許女仍然否認犯行，堅稱支出都是執行業務所需，台中高分院認為，許女具備法律碩士學位，本應比一般人更知法守法，卻將國家預算當成私人金庫使用。不僅翻供還利用大量無關證據蓄意延宕訴訟進度，毫無反省之心，因此針對各項犯行加重刑責，改判合併執行 6年徒刑，並維持褫奪公權3年。