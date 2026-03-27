我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院本月13日成功獲得立院授權，能先行簽署包括海馬士（HIMARS）等4項軍購發價書，其中海馬士付款期限將在本月30日到期，但1.25兆國防特別條例昨才送出委員會進入1個月協商冷凍期。國防部副部長徐斯儉今（27）日坦言，已跟美方聯繫爭取展延，但美方壓得很死，且就算展延也有期限，現在預算條例還沒過，要怎麼付款還要商量一下。立法院今繼續進行總質詢，針對海馬士多管火箭系統發價書將在本月30日前交付首期款，國防部副部長徐斯儉今說，國防部已和美國國防合作安全局洽詢，但美方壓得很死，且展延後仍有期限，現在預算跟軍購條例尚未通過，沒有依據可以付款，會再請戰規司持續聯絡，看能否稍微再給一點展延時間。針對軍購條例因未有共識保留，接下來將進入一個月冷凍期，媒體詢問會怎麼跟朝野立委溝通？徐斯儉說，國防部態度一向用透明且誠懇的態度，跟所有立委溝通，主要是怎麼編這個預算跟背後思維邏輯，為何會有這七項條例，是根據敵情作戰規畫出來，這才是最重要的邏輯。徐斯儉說，希望立委們了解，國防部是根據這樣的構想規畫特別預算，若哪一些有意見，也都願意討論，而不是說這個怎麼買？商購、軍購或委製，怎麼買只是手段而已。