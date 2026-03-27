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前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、民眾黨政治獻金等4案，一審遭判刑17年。民眾黨主席黃國昌隨即號召宣布全台支持者3月29日上凱道討公道，並在今（27）日上午在黨中央開記者會強調，「越困難越艱苦的時候，我們會越團結堅韌，絕對不會被打倒」，一起對執政者濫用司法檢調發出怒吼。記者會上，黃國昌再次痛批檢調偵查過程中違法濫權，只要配合著民進黨追殺政治上面的競爭對手，這些打手違法的責任可以不必被追究。證人可以被恐嚇、不存在的證詞可以被捏造，甚至連210萬柯文哲都不知道存在的政治獻金，也可以誣指為柯文哲圖利財團120幾億的對價，何其荒謬的判決。這反映出來是從過去到現在，高舉司法改革的民主進步黨，不但沒有改革司法，只是讓司法工具化的情況越來越嚴重，讓台灣的司法越來越沉淪。黃國昌表示，經過中央委員評議委員擴大會議後，一致同意要陪伴柯文哲主席捍衛他的清白，民眾黨也會積極投入過去民進黨承諾卻跳票，甚至不進反退的司法改革。為了展現我們的決心與行動，每一位台灣人都該為司法正義站出來，在329上凱道討公道。要討的不是柯文哲一個人的公道，而是灣司法制度該有的公平正義的公道。