串流龍頭Netflix再度調漲！美國地區訂閱價格，含廣告方案、標準方案與高級方案全面上漲，其中高級方案月費來到26.99美元，折合新台幣約867元，逼近900元，這也是Netflix繼2025年1月後，再次針對美國市場啟動新一波漲價。台灣現雖然階段還沒漲，但能擋多久就很難說了。
根據Netflix最新美國方案價格，含廣告方案從每月7.99美元（約255元台幣）調升至8.99美元（約287元台幣），標準方案由17.99美元調漲至19.99美元（約638元台幣），高級方案則從24.99美元上調到26.99美元（約862元台幣）。除了主方案全面變貴，額外成員費用也同步調整，含廣告方案加購價格為7.99美元（約255元新台幣），無廣告方案則為9.99美元（約319元新台幣）。
Reuters指出，Netflix近來持續加碼新型態內容，除了傳統影集與電影，也積極切入影音播客、live events與live sports等領域，試圖把串流服務做得更像一個全包式娛樂平台。對平台來說，內容版圖愈做愈大，意味著製作、授權與技術投入也同步拉高，訂閱價格自然成了最直接的回收方式。Netflix過去也一再強調，漲價是為了支撐內容投資與產品升級，讓平台能持續推出更具吸引力的節目。
美國先漲 台灣暫時沒跟上
截至目前為止，Netflix尚未公布台灣是否跟進調價，目前Netflix台灣仍維持3種主要方案，包括基本方案290元、標準方案380元與高級方案460元；若是非同住者加購額外成員，標準方案可加1人、高級方案可加2人，每人每月加收100元。以目前價格來看，台灣與美國高級方案相比，月費仍有一段差距，額外成員價格也明顯低於美國。面對串流平台一年比一年貴，荷包撐不住的話，不如有想追的劇再訂，看完就退，一年下來應該也能剩下好幾百元。
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Reuters指出，Netflix近來持續加碼新型態內容，除了傳統影集與電影，也積極切入影音播客、live events與live sports等領域，試圖把串流服務做得更像一個全包式娛樂平台。對平台來說，內容版圖愈做愈大，意味著製作、授權與技術投入也同步拉高，訂閱價格自然成了最直接的回收方式。Netflix過去也一再強調，漲價是為了支撐內容投資與產品升級，讓平台能持續推出更具吸引力的節目。
美國先漲 台灣暫時沒跟上
截至目前為止，Netflix尚未公布台灣是否跟進調價，目前Netflix台灣仍維持3種主要方案，包括基本方案290元、標準方案380元與高級方案460元；若是非同住者加購額外成員，標準方案可加1人、高級方案可加2人，每人每月加收100元。以目前價格來看，台灣與美國高級方案相比，月費仍有一段差距，額外成員價格也明顯低於美國。面對串流平台一年比一年貴，荷包撐不住的話，不如有想追的劇再訂，看完就退，一年下來應該也能剩下好幾百元。