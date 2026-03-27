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將來銀行今（2026）年3月29日開業就屆滿4年，也是目前國內唯一集外匯、基金、美股、保險、房貸、信貸、存款、支付、繳費等9大金融服務於一身的純網路銀行，今（27）日更宣布，邀請羽球天后戴資穎擔任品牌大使，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。將來銀行董事長郭水義致詞時也期許，將來銀行能成為3種魚，包括「小丑魚」共生共榮、「章魚」觸角延伸及金融藍海的「藍鯨」，力拚2027年轉盈，亦透露轉盈後將尋求董事會支持，朝IPO掛牌上市櫃邁進。目前國內有3家純網銀，樂天國際銀行最早在2020年底開業，接著LINE Bank在2021年3月開業，而有「國家隊」之稱的將來銀行最晚，直到2022年初才開業，目前有6大股東，其中以中華電信持股最多，再來是兆豐銀行，其餘還包括新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等企業合資。根據金管會日前公布的最新統計，截至2025年12月底，3家純網銀累計虧損90.72億元，年增15.35億元，其中以連線銀行（LINE BANK）虧損最多，再來是樂天銀行，將來銀行虧損金額最少。不過，連線銀行2026年初已宣布，2025年12月達成單月稅前淨利，成為首家單月轉盈的純網銀。不過，將來銀行今年3月29日開業就屆滿4年，截至2026年1月底，客戶數有55萬戶，存款餘額突破600億元，放款餘額也超過400元。受益4大產品線齊備，2025年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為2024年逾3倍，存款餘額淨增額近1.5倍，放款餘額淨增額為1.7倍，業務成長動能強勁，並持續朝2027年轉虧為盈目標邁進。迎接4周年慶，將來銀行也推出優惠方案，不分新舊戶、無需解任務即享口袋帳戶8%優利的回饋，新台幣活存優利最高1.6％且存款額度無上限，美元3個月優利定存4%，財富管理申購美股、美國ETF手續費於活動期間「99元吃到飽」，房貸轉增貸利率最優2.38%，信貸開辦手續費最優688元及20吋鋁框前開式行李箱新戶禮。同時，將來銀行也邀請羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使，展現羽球全民運動的精神，凸顯將來銀行致力於科技創新及普惠金融的推廣。將來銀行董事長郭水義也表示，將來銀行要以3種魚「小丑魚」、「章魚」以及「藍鯨」自我期許，這3種魚正代表共生共融、智慧金融、普惠金融及穩健遨遊的藍海金融，亦如戴資穎在球場開創性的球風及奮戰精神，讓羽球成為全民運動。他還說，過去4年將來銀行是打地基，接下來蓋子房速度就會很快，將來銀行2026年除調結構、擴大規模及拉利差之外，亦持續朝「金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」等願景邁進，目標2027年轉虧為盈，在轉盈後也會尋找董事會支持，朝上市櫃邁進。