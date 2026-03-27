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解析新購屋經濟學：地上權案以行情75折突圍蛋黃區

▲位於高雄五甲特區的地上權案「名軒亞灣城」，鄰近AI產業集結的亞灣區。該案主打買房不買地的購屋模式，價格約為周邊新案的75折，是麗寶集團2026房市布局中鎖定自住減壓的指標案例。（圖／麗寶集團提供）

產品類型 地區 代表建案名稱 地段優勢與特色 地上權住宅 台北市 首學杭州、首御臨沂 位於中正區精華區，鄰近捷運與明星學區 (行情約75折) 新北市 福容雙捷A+ 距離捷運頂埔站200米，鎖定科技產業人口 中南部 名軒亞灣城、雲林高鐵指標案 鄰近亞灣區、雲林高鐵站及森林運動公園 一般住宅案 雙北市 圓山站西側案、豐秀大境、春城新港灣 鎖定成熟商圈、捷運路網與 淡江大橋 景觀 (所有權建案) 桃苗中 南法莊園、名軒心城市、微笑日出 受惠於桃園捷運綠線、苗栗高鐵與產業聚落 ACE商辦 全台 鵬程台中智匯總部、南港商辦案 鎖定台中車站核心及南港東區門戶計畫區位

淡江大橋 預計今年通車，重劃區布局卡位交通與科技紅利

▲建義建設推出享有淡江大橋通車紅利的八里「紐約心光」建案，圖為外觀示意圖。（圖／麗寶集團提供）

因應企業總部升級，ACE商辦串聯全台主要軌道節點

定義： 購屋者僅取得房屋的所有權或使用權，但「土地所有權」仍歸國家或原地主所有 。

核心概念： 主打「買房不買地」，讓購屋族能以更合理的價格入主精華蛋黃區 。

價格優勢： 由於不包含土地所有權，售價通常比同區域的「所有權」建案便宜，部分案量價差可達25%以上 。

持有成本： 購屋者無需繳納地價稅，但需定期繳納「地租」給土地所有權人（通常為國有財產署） 。

適用對象： 適合預算有限、重視地段生活機能，或具備資產活化觀念的自住與換屋族群 。

隨著政策調控與資金趨緊，2026房市回歸理性盤整階段，知名建商麗寶集團今年推案聚焦新興重劃區與交通建設，並主打「買房不買地」的新購屋經濟學，在北中南精華區推出，以低於鄰近行情約75折的價格吸引自住族目光 。此外，集團同步看好今年即將通車的淡江大橋 效益，並首度發表全新品牌，試圖在全台關鍵地段建立完整的住宅與商業體系 。面對都會區地價高昂，麗寶集團開發國有土地，提供購屋族入主蛋黃區的另類管道 。這類地上權建案主打與周邊新案的顯著價差，以的「」為例，其。若以房價1000萬元為例，購屋者僅需約750萬元即可入手，為高房價時代提供減壓解方，但此金額僅為比例試算之舉例，實際價格仍依各案現場公告為準 。交通建設仍是 2026房市的布局關鍵。受惠於預計於今年5月26日通車，與對岸再度成為焦點 。麗寶集團旗下多家建設公司在八里推出「」、「」等住宅案，藉由台61、64線快速串聯雙北核心，帶動區域生活機能成長 。同時，在科技產業鏈效應下，地區亦因之效益，吸引穩定的自住與就業人口需求 。隨著企業營運轉向全球運籌，麗寶集團首度推出品牌，結合藝術、核心與進化三大價值，正式搶進企業總部市場 。布局緊扣軌道經濟，例如「ACE商辦」南港案鄰近輝達研發總部，步行僅需7分鐘 ；而「」則坐落台中車站核心區，享有四鐵共構話題 。透過整合集團飯店式管理資源，ACE商辦 將商辦由單一空間升級為企業運營平台，在全台北中南建立完整的商業網絡 。