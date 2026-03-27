隨著政策調控與資金趨緊，2026房市回歸理性盤整階段，知名建商麗寶集團今年推案聚焦新興重劃區與交通建設，並主打「買房不買地」的新購屋經濟學，在北中南精華區推出地上權建案，以低於鄰近行情約75折的價格吸引自住族目光 。此外，集團同步看好今年即將通車的淡江大橋 效益，並首度發表全新ACE商辦品牌，試圖在全台關鍵地段建立完整的住宅與商業體系 。
解析新購屋經濟學：地上權案以行情75折突圍蛋黃區
面對都會區地價高昂，麗寶集團開發國有土地，提供購屋族入主蛋黃區的另類管道 。這類地上權建案主打與周邊新案的顯著價差，以高雄五甲特區的「名軒亞灣城」為例，其價格僅約周邊新案的75折 。若以房價1000萬元為例，購屋者僅需約750萬元即可入手，為高房價時代提供減壓解方，但此金額僅為比例試算之舉例，實際價格仍依各案現場公告為準 。
下表為麗寶集團 2026年全台 地上權 與一般建案分類清單：
淡江大橋 預計今年通車，重劃區布局卡位交通與科技紅利
交通建設仍是 2026房市的布局關鍵。受惠於淡江大橋預計於今年5月26日通車，淡海新市鎮與對岸八里區域再度成為焦點 。麗寶集團旗下多家建設公司在八里推出「春城新港灣」、「紐約心光」等住宅案，藉由台61、64線快速串聯雙北核心，帶動區域生活機能成長 。同時，在科技產業鏈效應下，苗栗後龍與頭份地區亦因台積電、聯發科進駐銅鑼科學園區之效益，吸引穩定的自住與就業人口需求 。
因應企業總部升級，ACE商辦串聯全台主要軌道節點
隨著企業營運轉向全球運籌，麗寶集團首度推出 ACE商辦品牌，結合藝術、核心與進化三大價值，正式搶進企業總部市場 。布局緊扣軌道經濟，例如「ACE商辦」南港案鄰近輝達研發總部，步行僅需7分鐘 ；而「鵬程台中智匯總部」則坐落台中車站核心區，享有四鐵共構話題 。透過整合集團飯店式管理資源，ACE商辦 將商辦由單一空間升級為企業運營平台，在全台北中南建立完整的商業網絡 。
💡 新聞小辭典：什麼是「地上權」建案？
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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面對都會區地價高昂，麗寶集團開發國有土地，提供購屋族入主蛋黃區的另類管道 。這類地上權建案主打與周邊新案的顯著價差，以高雄五甲特區的「名軒亞灣城」為例，其價格僅約周邊新案的75折 。若以房價1000萬元為例，購屋者僅需約750萬元即可入手，為高房價時代提供減壓解方，但此金額僅為比例試算之舉例，實際價格仍依各案現場公告為準 。
|產品類型
|地區
|代表建案名稱
|地段優勢與特色
|地上權住宅
|台北市
|首學杭州、首御臨沂
|
位於中正區精華區，鄰近捷運與明星學區
|(行情約75折)
|新北市
|福容雙捷A+
|
距離捷運頂埔站200米，鎖定科技產業人口
|中南部
|名軒亞灣城、雲林高鐵指標案
|
鄰近亞灣區、雲林高鐵站及森林運動公園
|一般住宅案
|雙北市
|圓山站西側案、豐秀大境、春城新港灣
|
鎖定成熟商圈、捷運路網與 淡江大橋 景觀
|(所有權建案)
|桃苗中
|南法莊園、名軒心城市、微笑日出
|
受惠於桃園捷運綠線、苗栗高鐵與產業聚落
|ACE商辦
|全台
|鵬程台中智匯總部、南港商辦案
|
鎖定台中車站核心及南港東區門戶計畫區位
交通建設仍是 2026房市的布局關鍵。受惠於淡江大橋預計於今年5月26日通車，淡海新市鎮與對岸八里區域再度成為焦點 。麗寶集團旗下多家建設公司在八里推出「春城新港灣」、「紐約心光」等住宅案，藉由台61、64線快速串聯雙北核心，帶動區域生活機能成長 。同時，在科技產業鏈效應下，苗栗後龍與頭份地區亦因台積電、聯發科進駐銅鑼科學園區之效益，吸引穩定的自住與就業人口需求 。
隨著企業營運轉向全球運籌，麗寶集團首度推出 ACE商辦品牌，結合藝術、核心與進化三大價值，正式搶進企業總部市場 。布局緊扣軌道經濟，例如「ACE商辦」南港案鄰近輝達研發總部，步行僅需7分鐘 ；而「鵬程台中智匯總部」則坐落台中車站核心區，享有四鐵共構話題 。透過整合集團飯店式管理資源，ACE商辦 將商辦由單一空間升級為企業運營平台，在全台北中南建立完整的商業網絡 。
💡 新聞小辭典：什麼是「地上權」建案？
- 定義： 購屋者僅取得房屋的所有權或使用權，但「土地所有權」仍歸國家或原地主所有 。
- 核心概念： 主打「買房不買地」，讓購屋族能以更合理的價格入主精華蛋黃區 。
- 價格優勢： 由於不包含土地所有權，售價通常比同區域的「所有權」建案便宜，部分案量價差可達25%以上 。
- 持有成本： 購屋者無需繳納地價稅，但需定期繳納「地租」給土地所有權人（通常為國有財產署） 。
- 適用對象： 適合預算有限、重視地段生活機能，或具備資產活化觀念的自住與換屋族群 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。