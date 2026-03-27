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全職上班仍要看顧79歲媽媽 互助喘息找到彼此休息機會

因應超高齡社會來臨，對於家庭照顧更可能成為一大擔憂。衛福部推動長照3.0「互助喘息服務試辦計畫」，在據點內，透過家庭照顧者和專業照顧服務員的搭配，輪流換工，以「2對多」的互助照顧模式，「用1個時段可換2倍時段喘息」，目前全國16縣市布建50處服務據點，預計3年後正式上路。衛福部今（27）日舉辦「互助喘息服務試辦計畫」記者會，創造了「二對多」的互助照顧新模式，讓家庭照顧者可透過輪流換工，在全國16縣市、50處據點的全國長照服機構，利用空閒時段互相照顧。衛福部次長呂建德說，目前試辦計畫一年，每個據點約50萬經費，總計2500萬；預估3年後正式上路。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧解釋，通常會以1位照服員負責帶領活動、照顧，搭配值班的家庭照顧者，通常1位照服員搭配1位值班者，可照顧4位；若是5到8位需要被照顧的人，則是搭配1名照服員加2名值班者；若9到12人，則是搭配3位值班者。而家庭照顧者值班人員則是負責安全看視、協助活動。陳景寧表示，這是會員制，且合作照顧的方式，可讓照顧者值班1次，可獲得2次喘息。申請方式可選擇上網登入。一名54歲的蔣先生和太太一家人照顧79歲的失智症媽媽，平時使用日照中心，但因為家人需要全職上班，因此假日還是需要喘息。媽媽在週末總是會問「今天要去哪裡？」回覆她「休假在家啊！」但3、5分鐘會再問一次。蔣先生說，是太太找到了資源，參加互助喘息，除了讓媽媽去有上課的地方，家人獲得喘息，而家人分工輪流擔任互助喘息的值班人員。