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國民黨團今（27）日中午宴請前主席朱立倫，相較於上周一連兩天和黨主席鄭麗文餐敘，今有多名上周未出席藍委現身，包括拋出軍購8100億的藍委徐巧芯、高雄市長參選人柯志恩，就連立法院長韓國瑜也驚喜現身，有與會藍委私下表示，事前並不知情院長會到，但也說相較於鄭麗文，韓的態度相當明顯。國民黨團今中午12時在喜來登飯店辰園邀請前主席朱立倫和藍委餐敘，多名朱立倫提名的不分區立委到場，包括立法院長韓國瑜、高雄市長參選人柯志恩、國民黨團首席副書記長許宇甄、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、陳永康、張嘉郡、王育敏、蘇清泉等人皆有出席。由於韓國瑜上周並未現身黨團與鄭麗文的餐敘，今天出席格外引人注目，此外，和鄭麗文軍購立場分歧的藍委徐巧芯今也現身，她說，上週中午和台中市副市長鄭照新有約，所以正事優先，餐敘不管是之前還是今天都是自由參加，今天中午剛好有空，加上朱立倫卸任主席後，立委一直希望跟他餐敘，感謝大罷免期間的支持，所以大家今天餐敘出席會非常踴躍。至於是否事先知道韓國瑜要來，徐巧芯說並不知道，但院長之前有提過應該找朱立倫吃飯。韓國瑜約莫待了20多分鐘就離開，面對媒體詢問怎麼會特別來，是感謝朱主席？他也說「對，打個招呼，來喝春酒。」