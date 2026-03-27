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前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，等於二審宣判前，不得登記參選總統。不過，內政部長劉世芳最新表示，要等真的登記參選時的狀況再去認定，引民眾黨主席黃國昌今痛批劉世芳「說風涼話」，請她去複習一下《選罷法》。另外，黃國昌也狠酸，柯文哲心胸寬大，已原諒當初告發他的議員鍾小平，難道鍾小平忘了嗎？柯文哲一審遭判17年，在接下來二審前，確定總統夢碎，內政部長劉世芳今卻表示，貪汙定讞才是終生不得參選，要等柯文哲真的登記參選了才由中選會審認。對此，黃國昌認為，內政部長劉世芳說的是風涼話，請她回去複習《選罷法》。根據2023年《選罷法》修正的「排黑條款」，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪等，及曾犯刑法加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、曾犯貪污罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人。而面對記者也提問，柯文哲遭重判後，藍白合是否會更緊密？還是未來會有綠白合可能？黃國昌指出，民眾黨向來相信國家利益高於政黨利益，從過去到現在，即使面對柯文哲主席被這樣的司法追殺，民眾黨的價值從來都沒有動搖過。令人非常遺憾的是，民眾黨推動的福國利民進步的法案，剛好都是執政黨站在改革的對立面所抗拒的法案，甚至不惜抹紅、抹黑的法案。黃國昌提到，例如去年五月民眾黨跟國民黨提案修正《核管法》，被民進黨痛罵，甚至把它作為大罷免理由，甚至說我們配合中共修法，結果賴清德總統上個禮拜公開感謝國會通過《核管法》，民進黨不需要給大家一個交代嗎？另外，針對柯文哲遭判17年，小草群起圍攻執政黨，彷彿忘了當初告發柯文哲的是國民黨籍的台北市議員鍾小平，引起網路輿論戰，黃國昌認為，綠營粉專 跟綠色媒體一條龍操作，台灣人民看得很清楚，也看得很膩。黃國昌說，鍾小平過去的污衊，是柯文哲主席心胸寬大選擇原諒，還跟他和解，難道他忘了嗎？但事情一碼歸一碼。誰用脅迫的方式在恐嚇被告跟證人？誰捏造了筆錄，把不存在的證詞放在筆錄當中？這個答案，每個台灣人心裡都很清楚，這些違法濫權有被追究嗎？沒有。民進黨側翼粉專會去在意這件事嗎？不會。執政者黨檢媒三位一體追殺政治敵人，讓他們沒有辦法在政治上面繼續跟他們競爭，這才是民進黨要的。