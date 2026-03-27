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▲鄧凱（左）和孔雪兒CP感十足，一起上節目宣傳，圈粉無數。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

女星孔雪兒在《逐玉》中演活酒樓老闆娘「俞淺淺」，因意外救下反派皇子鄧凱，被他窒息的愛綁架，兩人在劇中諜對諜，激情戲甚至比男女主角還欲，孔雪兒也因戲微博漲粉80萬，戲約也如雪片般飛來，據悉她將與宋威龍合作古裝劇《綰青絲》，同場競爭的還有趙露思。孔雪兒在《逐玉》中演活女二俞淺淺，一開始只是很有生意頭腦的酒樓老闆娘，看上了女主角樊長玉（田曦薇 飾）爽直的性格，很快地成為摯友，後來才發現，原來她是反派皇子齊旻（鄧凱 飾）的逃妾，如果齊旻奪回皇位，她甚至是皇后！孔雪兒在劇中不只有顏值，與鄧凱的感情戲火花四溢、揪心拉扯，許多床戲、浴池親密戲，畫面不裸露但性張力、欲感爆棚，在宣傳期兩人也頻頻合體營業，開直播、拍雜誌、上綜藝等等，還有人給他們一個「不齊而俞」的CP封號，抖音話題播放量近8億。孔雪兒因此漲粉80萬，代言接不完，許多大製作的女主劇本也上門接洽，其中一部是和宋威龍的《綰青絲》，據悉趙露思也在爭取，還有微博博主爆料，趙露思4月就要進組，引來關注。《綰青絲》由導演曹盾執導，改編自波波的同名小說，講述21世紀的「葉海花」，在冥王「冥焰」的幫助下借屍還魂，成為天盟國宰相的女兒「蔚藍雪」，卻成為青樓女子，周旋於楚殤、雲崢、君北羽等人物之間，以及宮廷鬥爭，在過程中尋找能託付真心的人。