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國民黨團今（27）日中午宴請前主席朱立倫，由於上周才一連兩天和黨主席鄭麗文餐敘，外界格外關注是否國民黨前後任主席互別苗頭。國民黨團總召傅崐萁說，歷任主席跟黨團關係都非常好，朱立倫陪大家一起度過最艱難的政治追殺，今天喝春酒也關心他退休以後有什麼生涯規劃。國民黨團今中午12時在喜來登飯店辰園邀請前主席朱立倫和藍委餐敘，多名朱立倫提名的不分區立委到場，包括立法院長韓國瑜、高雄市長參選人柯志恩、國民黨團首席副書記長許宇甄、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、陳永康、張嘉郡、王育敏、蘇清泉等人皆有出席。由於上週黨團和鄭麗文餐敘時，包括韓國瑜、柯志恩、藍委徐巧芯等人皆未到場，媒體關注是否兩人互別苗頭。國民黨團總召傅崐萁則說，國民黨跟民進黨最大的不同，就是民進黨一直在搞鬥爭且王不見王。國民黨歷任這些黨主席，都跟黨團的關係非常的好。尤其在大罷免過程中，陪伴大家一起度過最艱難的政治追殺的朱立倫主席。傅崐萁說，今天黨團在年後跟朱主席一起喝春酒。朱也關心大家，大家也關心朱主席退休以後，有什麼生涯規劃，一起來跟朱主席來話家常。今天的餐敘就是非常溫馨的，大家聚一聚。我想沒有其他的特別的原因，就這樣子。朱立倫到場時則說，今天很高興，黨團邀他來聚餐，隨即快步走入餐廳內。