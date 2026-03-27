我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萊爾富春節福袋共計抽出5張台積電股票與2位輝達500股。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

▲萊爾富今（27）日也宣布跨足鮮乳市場，推出自有品牌「牧選草鮮乳」、「朝純鮮乳」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富春節福袋開獎已全部完成，最大話題的輝達股票、台積電股票也全數抽出，今（27）日更有幸運兒現身領獎，2位各獲得500股輝達股票，相當價值台幣274萬元，得主也嗨喊「很開心能夠得獎，以後會多多支持萊爾富」。萊爾富春節福袋共計抽出5張台積電股票與2位輝達500股，今（27）日各獲得500股輝達股票的幸運得主今日現身完成領獎手續，並分享中獎喜悅「很開心能夠得獎，以後會多多支持萊爾富！」，各約獲得市值約274萬元的大獎。萊爾富則表示，目前福袋抽股票活動5張台積電股票與2位輝達500股皆已完成交割程序，希望讓消費者在新春期間增添驚喜與期待。萊爾富今（27）日也宣布跨足鮮乳市場，推出自有品牌「牧選草鮮乳」、「朝純鮮乳」，牧選草鮮乳先登場，4月接力上市具「動物福利標章」認證的朝純鮮乳 。 萊爾富強調，旗下鮮乳皆採用100%台灣鮮乳，堅持無添加色素、香精與人工調味，完整保留天然乳香與營養價值。且兼具高品質與高CP值，牧選草鮮乳 (936ml)，售價100元（嘗鮮價75元）、朝純鮮乳 (936ml)，售價110元（嘗鮮價85元）。門市萊爾富同步推出多項高CP值民生商品，包含80抽濕紙巾只要19元即可入手、茶葉蛋單顆9元為同業最低價，以及雙層衛生紙4串特價247元。