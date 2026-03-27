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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼。長期觀察台灣政壇的日本政治學者小笠原欣幸指出，此案恐影響到「藍白合」，更不排除未來會逐漸拉開兩黨的差距。對此，現任民眾黨主席黃國昌則反轟，民進黨只想著選舉、只想自己的政權，與柯文哲的格局高下立判。小笠原欣幸分析，國民黨聲稱柯文哲的起訴是賴政府的「司法迫害」，這是其對抗執政黨、鞏固藍白合作的策略之一。儘管柯文哲被判有罪，國民黨仍會繼續支持他。然而，這可能會帶來一些微妙的心理效應，國民黨會如何繼續追究此事，取決於判決的說服力。小笠原欣幸續指，對國民黨而言，如果沒有在野黨合作的框架，他們就難以在總統選舉中擊敗賴清德。另一方面，這其中也存在現實考慮，如果民衆黨的聲勢不過於強大，則更有利於國民黨主導權力分配，例如九合一選舉中的合作安排，以及未來聯合政府中的職位分配；不過，從柯文哲的角度來看，他不願被國民黨佔便宜，因此他可能會不斷使用「超越兩大陣營」之類的口號，以向國民黨施壓，迫使其做出讓步。針對小笠原欣幸的評論，黃國昌表示尊重，同時他也重申，對於台灣民眾黨而言，所要強調的是，柯文哲更關心台灣司法體系跟文官體系，是否會因民進黨濫用國家機器進行司法迫害而導致崩潰，讓第一線專業的公務員沒有辦法好好做事，對於國家社會造成更大的傷害，「這樣的格局，跟民進黨只想著選舉、只想自己的政權，高下立判」。