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北捷一堆乘客「往反方向搭車」！真實原因曝光

結果好多人在國父紀念館上車，然後搭到市政府站或者永春站下車，但一下車是立刻走到對面去搭反方向的車

▲北捷板南線運量較大，尤其國父紀念館行經大巨蛋，往往演唱會散場後人潮擠到不行。（圖／NOWNEWS資料照）

直擊TWICE演唱會散場妙招！北捷官方也推薦過

車上有許多粉絲甚至沒在市政府站下車，但到了永春站時，許多人都下車後立刻走到對面排隊再往反方向搭乘。

但如果搭到人更少的永春站再折返，直接進車廂就有位置可以坐

▲北捷官方也推薦大巨蛋看完演唱會後可以步行到市政府搭車，不過現在粉絲更直接搭到下一站人更少的永春站尋求座位，非常聰明。（圖／NOWNEWS資料照）

台北捷運是許多人通勤的重要交通工具。不過，近日有乘客發現一個特殊現象，明明有人剛下車，卻立刻走到對面月台「搭上反方向的車」，好奇這樣是什麼操作？其實這是許多內行人為了「避開人潮尋找座位」的實用秘訣，尤其在大型演唱會散場時特別管用！有網友在社群平台「Threads」上分享：「上週末從板橋搭捷運要回南港，，這是什麼操作？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「就像很多人大巨蛋演唱會看完不會在國父紀念館上車一樣，會走到市政府去，比較不會擠」、「週末淡水線日常，一定要先搭去終點站然後直接走到對面去搭回程，不然要從頭站到尾」。《NOWNEWS》記者上週末去大巨蛋看TWICE演唱會時，也有發現不少粉絲在離場之後，選擇不在國父紀念館上車，而是選擇步行到市政府站搭車，但其實人還是非常多，記者實際在國父紀念館上車後，因為是要往南港方向，人潮比較少，所以第一班列車就順利搭上，這其實是因為假如在國父紀念館、市政府站上車的話，基本是100%擠到不行而且只能用站的，，對於搭乘藍線要到板橋、土城這種比較長遠距離的人來說，寧願花一點時間讓自己舒服回家。過去北捷官方在大巨蛋有演唱會時，就也有推薦粉絲可以步行到市政府站搭乘捷運，只是現在有更多粉絲直接再往下一站尋求「座位」，真的是挺聰明的選擇！