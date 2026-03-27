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前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳今（27）日表示，民眾黨無可避免地陷入了4大危機，包括司法攻防佔據柯文哲心力，恐無法兼顧黨務和選務；其總統夢碎，藍白合籌碼盡失；黃國昌卸任立委後，政治能量也已受限；民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，甚可星火燎原。鈕則勳認為這些情況若都未解，民眾黨便可能面臨泡沫化。柯文哲遭判17年，鈕則勳今發文指出，民眾黨雖會祭出司法上訴與政治動員2大主軸的操作，想救亡圖存，但無可避免地已經陷入了4大危機。首先，柯P一審被重判等於被「擒龍索」所困住，即便想藉政治動員維持能量，但因應未來的司法攻防絕對會讓其勞心勞力，無法兼顧黨務與選務，不僅可能消耗柯P的政治能量，況且在政治動員上如果無法讓有利於柯P的「受害者症候群」有效發酵，整個黨的風險更高。再者，鈕則勳提到，現任黨主席黃國昌在卸任立委之後，政治能量受限，即便仍有網路聲量與議題造勢能力，但少了立委的身分，政治動作及策略的效果，至少掉了一半，當柯P能量受限，黃國昌的能量也因少了揮灑場域而削弱時，黨的議題主導與選舉擴張會明顯受限。第三，鈕則勳認為，柯文哲如今極可能2028年無法選總統，確實也少了與藍軍協商藍白合的權力資源與籌碼，藍軍反而能掌握主場優勢，並且可拉高開價；甚至要挺民眾黨、還是切割民眾黨，可能也在藍軍的一念之間！如何翻轉不利的談判結構以小搏大，不受審判衝擊，進而與藍軍平起平坐，保護政黨利益與選舉席次，也是艱鉅工程。最後，鈕則勳說，民眾黨新科立委李貞秀的相關爭議事件主導媒體版面，不僅立委身分議題被綠軍掌握主場、持續操作外，她在直播時也誤指新竹市長高虹安拿了柯P 700萬的大烏龍，就算有道歉或中評會要議處，仍然會被外界認為有失立委專業與可信任度，甚至被認為不適任；在李貞秀的議題主導媒體輿論且對白營不利的情況下，即便其他白營立委認真問政，但對媒體議題操作仍顯生疏時，也很難進行對黨有利的議題設定，民眾黨若不對此情做一個妥適的處理，恐怕可能星火燎原。