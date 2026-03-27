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姿勢改變「疼痛就更嚴重」 醫：應高度懷疑內臟損傷

一名62歲男子月前在工地時遭滑落的金屬桿擊中，造成左眉處擦傷及雙大腿劇烈疼痛，並伴隨腹部不適。男子事後到急診就醫，懷疑腸系膜出血。醫師表示，個案平躺時疼痛不明顯，但一站立要上廁所時，疼痛明顯加劇。若出現「姿勢改變即疼痛惡化」的表現，應高度懷疑深層出血或內臟損傷。員榮醫院急診醫師王業亨說，個案因為在工地遭金屬桿擊中，出現腹部不適，到院時生命徵象穩定，血壓146／90 mmHg、體溫36℃、脈搏110次／分，意識清楚，但因劇痛而呈現不適狀態。初步身體檢查顯示，左眉有表淺撕裂傷，腹部輕微壓痛，雙大腿觸痛明顯，但無骨折異常活動或骨擦音。王業亨指出，患者平躺時，疼痛不明顯，但一站起來要去上廁所，疼痛明顯加劇，「這是內出血的重要警訊。」當患者平躺時，腹腔內血液分布較為平均，對局部組織與神經的壓迫相對較小，症狀不顯著。一旦站起來或走路，受到重力影響，腹腔內出血會向下沉積，增加對周邊組織與神經的壓力，同時牽拉如腸系膜等富含神經的組織，才加劇疼痛。王業亨表示，起身與活動時腹部肌肉收縮、腹腔壓力上升，也可能進一步刺激腹膜，使疼痛更加明顯。而腹腔或骨盆腔出血，有時會透過神經傳導產生轉移痛，表現為大腿劇烈疼痛，易與單純肢體外傷混淆。王業亨說，臨床上若出現這類「姿勢改變即疼痛惡化」的表現，應高度懷疑深層出血或內臟損傷。王業亨提到，急診團隊幫患者施予止痛處置並安排抽血、X光與電腦斷層檢查。雖然四肢與頭部影像未見明顯骨折線，但CTA影像顯示疑似「腸系膜出血」。醫師評估，患者年齡及既往心血管病史，含搭心臟支架、肺部手術及慢性吸菸史等高風險因素，啟動緊急轉診。員榮醫院為患者施予輸液、止血藥物，以及備血兩單位紅血球後，轉送醫學中心接受後續處置。王業亨提醒，遭受外力撞擊後出現持續腹痛或逐漸加劇的不適；暈眩、冒冷汗、心跳加快等疑似內出血症狀；四肢極度疼痛、腫脹或活動受限；頭部受傷合併視線模糊、嘔吐或失去平衡，務必盡速就醫。