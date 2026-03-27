澳洲戰略政策研究所（ASPI）指出，2024年時，中國統戰系統試圖透過兩岸交流與外展計畫對台灣年輕人進行「愛心轟炸」，來培養好感與影響力。不過到了2025年，北京回歸了更傳統的劇本：試圖掌握台灣認同與歷史的定義權，宣稱台灣在不僅在政治上與中國相連，在文明上更是不可分割。
澳洲戰略政策研究所25日發表題為「老調重彈：中國試圖說服台灣人他們是中國人」（Back to the old ways: China tries to persuade Taiwanese they're Chinese）的文章，ASPI分析師厄崔爾（Nathan Attrill）指出，ASPI的「台灣海峽狀態研究計畫」（State of the Strait）追蹤2025年每一場公開的涉台統戰活動，數據顯示中國統戰的重心已明顯從「青少年外展」轉回「挪用中華文化與認同」。
2025年統戰的新常態：認同收編
2025年最大規模的統戰活動類別集中於收編中華認同與文化。這些活動將中國與台灣框架為擁有共同的「文明遺產」，藉此推進一種敘事，將台灣的獨特認同描繪成次要或不具正當性的。
相比之下，2024年以67場活動居首的「培養台灣青年與網紅」類別，在2025年減少超過一半至33場。這一逆轉，正是2025年的關鍵趨勢。
為何放棄爭取台灣青年？
2024年，中國統戰系統投入大量資源於青年交流、網紅旅遊和創業計畫，但到了2025年，這類活動數量劇減。
這一轉變的可能原因，在於拉攏台灣年輕人並未奏效。台灣認同在年輕世代中最為強烈，這種認同完全在民主體制下形成，並在2019年以來香港局勢的影響下更加鞏固。因此，北京並未加碼，而是轉向透過重新定義「何謂中國人」，來界定「何謂台灣人」。
文明不可分割論
而在2025年間，統戰相關團體組織了各式論壇，內容包括共同祖源、兩岸宗親網絡與宮廟交流；也舉行關於中華文明與民族復興的研討會；推動連結福建與台灣的文化資產計畫，以及以血緣與歷史命運為主軸的文化節慶。這些活動的核心主題一致：主張台灣不僅在政治上與中國相關，更在文明上不可分割。
認同政治的深層邏輯：為何轉回「歷史敘事」？
文章指出，這種認同挪用試圖將台灣的故事重新錨定在更宏大的中國歷史敘事中：從帝國統治到抗日戰爭，從戰後重建到當代復興。台灣被塑造成中國民族傳奇的一個章節，而非一個擁有自身歷史的地方與人民。
這一點之所以重要，是因為主權論述不僅建立在法律之上，也建立在正當性之上。如果台灣被描繪為歷史與文化上嵌入「一個中國家庭」的一部分，那麼獨立認同的主張就會顯得像是衍生品或不具根源。2025年的統戰工作，正反映出中國有意將這一點重新作為對台政治戰的核心原則。
轉向認同的三大動機
首先，認同比觀點更持久。 政府會因選舉更迭，經濟誘因會起伏，但歷史敘事一旦被「常態化」，往往能長久存在。雖然台灣年輕人對此具備免疫力，但這類敘事在仍具政經影響力的年長一代中可能仍有共鳴。
其次，認同政治在更基層、更不顯眼的層面上運作。寺廟交流、尋根會議比起露骨的政治對話或網紅招待團，受到的監視更少。它們看起來「去政治化」，卻能持續強化核心訊息：台灣的獨特性僅是表象，其深層本質仍是「中國」。
第三，敘事的外銷與國際形塑。台灣內部的歷史與主權辯論雖深奧且具爭議，但國際理解往往較淺。北京透過不斷重複「文明統一」的敘事，試圖在全球論述中定調台灣問題，使其看起來像是歷史定論而非政治挑戰。
故事的爭奪戰
厄崔爾懷疑這種戰略能在多大程度上重塑台灣內部認同。但統戰工作不一定要在台灣內部成功才算有效，他指出，如果這類努力導致國外決策者與評論員認為台灣地位是「歷史定論」而非「政治爭端」，它們仍能形塑有利於北京的外交環境。
中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）與統戰部仍是這項工作的核心協調機構，它們在2025年的活動顯示了更強的主題紀律，其重心不再是試圖說服年輕的台灣人，而是強化「兩岸共享不可分割之歷史文化認同」的深層主張。當北京致力於改寫台灣歷史，這場海峽之爭已日益演變為一場「故事的競逐」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2025年統戰的新常態：認同收編
2025年最大規模的統戰活動類別集中於收編中華認同與文化。這些活動將中國與台灣框架為擁有共同的「文明遺產」，藉此推進一種敘事，將台灣的獨特認同描繪成次要或不具正當性的。
相比之下，2024年以67場活動居首的「培養台灣青年與網紅」類別，在2025年減少超過一半至33場。這一逆轉，正是2025年的關鍵趨勢。
為何放棄爭取台灣青年？
2024年，中國統戰系統投入大量資源於青年交流、網紅旅遊和創業計畫，但到了2025年，這類活動數量劇減。
這一轉變的可能原因，在於拉攏台灣年輕人並未奏效。台灣認同在年輕世代中最為強烈，這種認同完全在民主體制下形成，並在2019年以來香港局勢的影響下更加鞏固。因此，北京並未加碼，而是轉向透過重新定義「何謂中國人」，來界定「何謂台灣人」。
文明不可分割論
而在2025年間，統戰相關團體組織了各式論壇，內容包括共同祖源、兩岸宗親網絡與宮廟交流；也舉行關於中華文明與民族復興的研討會；推動連結福建與台灣的文化資產計畫，以及以血緣與歷史命運為主軸的文化節慶。這些活動的核心主題一致：主張台灣不僅在政治上與中國相關，更在文明上不可分割。
認同政治的深層邏輯：為何轉回「歷史敘事」？
文章指出，這種認同挪用試圖將台灣的故事重新錨定在更宏大的中國歷史敘事中：從帝國統治到抗日戰爭，從戰後重建到當代復興。台灣被塑造成中國民族傳奇的一個章節，而非一個擁有自身歷史的地方與人民。
這一點之所以重要，是因為主權論述不僅建立在法律之上，也建立在正當性之上。如果台灣被描繪為歷史與文化上嵌入「一個中國家庭」的一部分，那麼獨立認同的主張就會顯得像是衍生品或不具根源。2025年的統戰工作，正反映出中國有意將這一點重新作為對台政治戰的核心原則。
轉向認同的三大動機
首先，認同比觀點更持久。 政府會因選舉更迭，經濟誘因會起伏，但歷史敘事一旦被「常態化」，往往能長久存在。雖然台灣年輕人對此具備免疫力，但這類敘事在仍具政經影響力的年長一代中可能仍有共鳴。
其次，認同政治在更基層、更不顯眼的層面上運作。寺廟交流、尋根會議比起露骨的政治對話或網紅招待團，受到的監視更少。它們看起來「去政治化」，卻能持續強化核心訊息：台灣的獨特性僅是表象，其深層本質仍是「中國」。
第三，敘事的外銷與國際形塑。台灣內部的歷史與主權辯論雖深奧且具爭議，但國際理解往往較淺。北京透過不斷重複「文明統一」的敘事，試圖在全球論述中定調台灣問題，使其看起來像是歷史定論而非政治挑戰。
故事的爭奪戰
厄崔爾懷疑這種戰略能在多大程度上重塑台灣內部認同。但統戰工作不一定要在台灣內部成功才算有效，他指出，如果這類努力導致國外決策者與評論員認為台灣地位是「歷史定論」而非「政治爭端」，它們仍能形塑有利於北京的外交環境。
中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）與統戰部仍是這項工作的核心協調機構，它們在2025年的活動顯示了更強的主題紀律，其重心不再是試圖說服年輕的台灣人，而是強化「兩岸共享不可分割之歷史文化認同」的深層主張。當北京致力於改寫台灣歷史，這場海峽之爭已日益演變為一場「故事的競逐」。