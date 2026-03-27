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2025年統戰的新常態：認同收編

為何放棄爭取台灣青年？

文明不可分割論

認同政治的深層邏輯：為何轉回「歷史敘事」？

轉向認同的三大動機

認同比觀點更持久

認同政治在更基層、更不顯眼的層面上運作

敘事的外銷與國際形塑

故事的爭奪戰