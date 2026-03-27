我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團今（27）日中午宴請前主席朱立倫，由於上周才一連兩天和黨主席鄭麗文餐敘，外界格外關注是否國民黨前後任主席互別苗頭。具與會藍委透露，此次餐敘席開4桌還爆桌，幾乎8、9成藍委都到了，也有不分區立委說，看到朱立倫來「都要唱歌了」。身兼黨發言人的藍委牛煦庭則透露，朱立倫在會中分享養生之道。國民黨團今中午12時在喜來登飯店辰園邀請前主席朱立倫和藍委餐敘，朱立倫提名的13名不分區立委有12人到場，包括立法院長韓國瑜、高雄市長參選人柯志恩、屏東縣長參選人蘇清泉、台南市長參選人謝龍介、國民黨團首席副書記長許宇甄、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、陳永康、張嘉郡、王育敏、等人皆有出席，僅宜蘭縣長參選人吳宗憲未到。有不分區立委透露，今天餐敘席開4桌還爆桌，幾乎8、9成藍委都到了，更有人說看到朱立倫「都要唱歌了」，另名不分區立委則說，上週鄭麗文是跟委員會立委吃飯，而且約在星期三跟星期四，所以無法跟朱立倫今天這場比較，若真要比人氣，建議鄭麗文「選週五再辦一場」。據《NOWNEWS今日新聞》現場估算，至少有超過35名藍委到場，其中更有多名上周並未去和鄭麗文餐敘的藍委，包括柯志恩、徐巧芯等人，另外上節目的謝龍介，都在節目後趕到場，相當有誠意。對於外界解讀朱立倫餐敘是要和鄭麗文互別苗頭，身兼黨發言人的藍委牛煦庭認為外界多慮了，跟鄭麗文或是朱立倫吃飯，都是話家常增進感情，國民黨本來就是家人，這次是約春酒，但時間安排才到這時間，所以不需要過多政治聯想，之前朱主席跟大家度過大罷免，修了很多法，所以當然很多話聊，上週跟鄭麗文聚餐也很有話聊，就是聯繫感情，非常正常的。側面了解，朱立倫在會中大談養生之道，不過也呼籲支持國民黨立委當市長，要拜託大家支持新北市長參選人李四川，幫他們加油。另外遭遇到不平待遇的，也要給他更大的溫暖，至於其他議題「相信民代能代表民意，都有智慧處理；順應民意就是最好的民代」