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▲綠能ETF與加權指數績效比一比。（圖╱法人提供）

美伊戰事引發全球油氣供應鏈與航運風險，然而潔淨能源發展並未停歇，反而在各國追求「能源安全」的剛性需求下加速推進。在台股大盤近期震盪之際，資金已率先轉向具備防禦與成長雙重特性的綠能資產，帶動FT潔淨能源（00899）、新光美國電力基建（009805）及富邦ESG綠色電力（00920）逆勢上漲，績效碾壓大盤。市場分析指出，儘管近期核電復興聲浪高漲，但建廠與商轉曠日廢時，難以填補短期能源缺口。面對荷姆茲海峽運輸受阻帶來的能源震撼，歐洲各國正加速政策布局。歐盟執委會於25日正式公布「工業加速法案」（IAA），借鏡美國「降低通膨法案」（IRA）經驗，首度強制規定政府專案須優先採用歐盟或夥伴國產品。該法案聚焦電池與電網設備的本土化發展，力求降低對單一供應來源的依賴，強化歐洲潔淨科技的戰略自主性。與此同時，英國政府也針對戰爭衝擊祭出強硬規範，宣布自2028年起，英格蘭所有新建住宅均須強制安裝熱泵與太陽能板，並推動零售通路直接販售插電式太陽能板。英國官方強調，發展潔淨電力是確保國家能源主權、擺脫化石燃料市場控制的關鍵解方之一。潔淨能源已成為開發中國家極佳的避險選項之一。以巴基斯坦為例，近年因太陽能發電蓬勃發展，已成功省下逾120億美元的化石燃料進口開支；越南的太陽能建置亦預計為該國節省數億美元的煤炭與天然氣進口成本。綠能不僅是減碳工具，更成為動盪環境下穩定外匯與經濟的重要防護罩。這樣的強勁需求與政策激勵，也反映在亮眼的投資績效上。據CMoney最新統計，自美伊衝突爆發以來，台灣加權指數重挫5.01%，近一個月跌幅達5.86。然而，能源類ETF卻展現強大抗震力，00899戰事爆發以來逆勢上漲4.85%，009805亦繳出2.15%的正報酬， 00920也維持收紅。法人表示，儘管中信電池及儲能（00902）受產業鏈短期波動影響，期間下跌4.1%，但整體潔淨能源與基建板塊的表現已明顯優於大盤。在傳統化石燃料充滿不確定性、核能短期難以救急的現實下，潔淨能源與電力基建已成為當前盤面上最具確定性的投資題材。