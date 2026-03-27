我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任天堂經典IP超級瑪利歐挾帶上一部狂掃13億票房的氣勢，推出新作《超級瑪利歐銀河電影版》。（圖／聯合影業官網）

星爵再度獻聲 一句台詞給50種版本

▲瑪利歐（右）又要出發拯救碧姬公主（左）。（圖／聯合影業官網）

全新劇情展開 揭開碧姬公主過去

延續2023年《超級瑪利歐兄弟電影版》在全球狂掃13億美元（約新台幣414億元）的驚人票房佳績，照明娛樂再度攜手任天堂推出全新續作《超級瑪利歐銀河電影版》。本次故事規模全面升級，將舞台從蘑菇王國拓展至宇宙，帶領觀眾踏上「天堂之門銀河」的嶄新冒險旅程，打造更宏大的視覺與敘事體驗。「星爵」克里斯普瑞特（Christopher Pratt）也回歸繼續為瑪利歐配音，更是為了一句台詞嘗試了超過50種版本。為瑪利歐配音的「星爵」克里斯普瑞特此次再度回歸，持續為角色注入鮮明個性，導演麥可傑勒尼克透露，普瑞特在錄音室的表現極具創造力，一句台詞往往不只詮釋一次，而是能延伸出數十種不同版本，甚至隨時加入即興發揮，讓角色層次更加豐富，他形容與普瑞特合作充滿驚喜，也讓角色持續進化。克里斯普瑞特也分享，這次作品最打動他的，是對手足關係的細膩描寫，他提到自己從小與哥哥一同遊玩《超級瑪利歐》系列遊戲，對兄弟情誼有深刻體會，如今能透過電影呈現這樣的情感，讓他格外投入：「小時候哥哥總是扮演瑪利歐，現在終於輪到我！」也為角色增添真實溫度。劇情方面，當瑪利歐與路易吉逐漸適應蘑菇王國的生活後，卻收到一段來自未知領域的求救訊號，兩人因此再度踏上救援任務，這次的線索與碧姬公主未被揭開的過往有關，隨著調查深入，冒險逐步擴大至宇宙空間，帶來更多未知挑戰與危機。本片除了克里斯普瑞特外，路易吉由查理戴配音，碧姬公主則由安雅泰勒喬伊獻聲，延續前作原班陣容，電影預計於4月1日在台灣上映，結合更升級的動畫技術與冒險故事，被看好有望再創票房佳績，成為今年動畫市場的重要強片。