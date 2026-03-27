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高雄市一名男子與前妻離婚後重組家庭，竟在半年內三度騎機車將親生未成年女兒載往汽車旅館性侵，不僅無視女兒拒絕，更利用她幼時家暴陰影威脅恐嚇，甚至使用情趣用品侵犯，導致女兒出現創傷壓力症候群症狀，常在夢中大叫驚醒。高雄地院審理後，認定男子否認犯行、罪行惡劣、毫無悔意，依成年人故意對少年犯強制性交等4罪，合併重判應執行有期徒刑9年，全案可上訴。判決書指出，一名男子與前妻離婚後重組家庭，與現任妻子、母親及未成年女兒同住，卻在2023年11月20日騎機車將親生女兒載往前鎮區汽車旅館，不僅強迫女兒褪去全身衣物共浴，隨後強行將她拉上床。面對女兒明確開口拒絕，該名父親竟雙手叉腰並發出嘆氣聲恐嚇：「妳不信的話，我會把妳罵得半死」，導致曾被父親毆打過的女兒，心生恐懼不敢反抗，慘遭性侵得逞。該名父親食髓知味，2024年4月29日晚間再次以相同手段，將女兒載往同間汽車旅館侵犯，到了同年5月27日下午，男子的行徑更加變本加厲，除了維持原有的強迫共浴與強暴行為外，甚至額外準備了三支假陽具按摩棒強行侵入女兒體內。除了性侵外，該名父親還曾因不滿女兒房間髒亂及雨天未關窗，拿20~25公分長度的塑膠水管抽打女兒手臂，導致女兒留下8公分長的抓痕。案件審理期間，男子全盤否認犯行，辯稱經濟拮据且不知旅館位置，甚至瞎扯患有「夜盲症」無法在夜間騎車，更惡意指稱女兒手機內存有男性性器官照片。然而，法院比對路口監視器、車牌辨識系統與旅館開房紀錄，並根據警方搜出的按摩棒證物，以及男子與妻子對手機送修細節嚴重矛盾的供詞，當場戳破他的虛假謊言。法官指出，受害少女因父親惡行出現創傷後壓力症候群症狀，不僅見到異性會恐懼，更常在夢中驚醒，表達與父親斷絕往來的強烈意願。法官痛斥，男子身為親生父親，竟為私慾嚴重傷害女兒身心，且犯後矢口否認並惡意誣蔑，態度極為惡劣。最終法院依成年人故意對少年犯強制性交等4罪，合併重判應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。