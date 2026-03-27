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前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年。知名柯粉、網紅「館長」陳之漢跳出來為柯文哲抱屈，除受訪疾呼：「看看民進黨的所作所為，台灣人民真的快樂嗎？」並在昨晚直播時怒喊：「這是一個世紀大冤案」。然而，館長疾呼的片段立刻被轉發到網路上，吸引大批網友狠酸：「爽～～」、「判太輕，不太爽」、「判太輕，不太快樂」。館長昨在柯文哲遭宣判後受訪痛批：「願意相信民進黨的持續相信，可以討厭柯文哲、不支持民眾黨，可以恨國民黨，但看看民進黨的所作所為，台灣人民真的快樂嗎？」該片段立刻被政論粉專《打馬悍將粉絲團》轉發，並吸引大批網友狠酸：「爽～～」、「判太輕，不太爽」、「判太輕，不太快樂」。館長昨晚更開直播，其中提到：「大家都可以看得出來民眾黨、柯文哲、黃國昌、館長在台灣社會和網路上的影響力，他已經提早感覺到，今年他已經準備好重回戰鬥的時光，現在討論度又上來了，流量數字說明一切，謝謝垃圾民進黨，甚至他現在可以預估，民進黨2026、2028一定會慘成一片，甚至2029、2030會有一大票人被抓去關，君子報仇，10年不晚」。館長更抬頭挺胸說出：「當年沒有放棄柯文哲，站在他身邊力挺民眾黨，沒有為了利益犧牲掉台灣人民，或背棄民眾黨，或睜眼說瞎話。」