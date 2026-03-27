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台中市議會今(27)日進行「台中國際機場門戶計畫」專案報告。市議員楊典忠重砲抨擊，該計畫長期停滯「8年零進度」，內政部早在111年便要求市府補件評估報告，至今115年仍未送審，形同在市府「躺平」四年，質疑市長盧秀燕的國際化口號淪為空談。楊典忠指出，內政部都委會於111年要求市府補齊「區段徵收必要性與公益性評估」，但市府延宕至今尚未完成。他對比113年與115年的專案報告內容，發現表格幾乎原封不動，毫無實質進度。他痛批，門戶計畫攸關海線整體發展，市府長期擺爛、失職，讓重要門戶建設原地踏步。楊典忠感嘆，「有飛機、有人潮，卻沒有門戶園區。」台中國際機場航線已增至26條，但周邊機能殘缺，停車位、公車月台皆不足。他更酸諷，旅客踏出機場大門，映入眼簾的是對面住家晾曬的衣服，完全沒有國際機場應有的門戶意象。對此，都發局長李正偉表示，中央「台中國際機場2040年整體規劃」近期才核定，若機場定位不明，將影響周邊產專區的檢討。此外，中央要求開發區需提供3%至5%的社宅用地，因此不能沿用十年前的產業定位進行招商。對此，楊典忠反駁，水湳經貿園區等重劃案皆能推動，唯獨機場計畫推給中央。他呼籲市府應主動積極爭取中央配合，而非將土地問題丟包，否則「走向國際」終將只是口號。