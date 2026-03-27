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馬英九基金會人事風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭馬英九指控有財務紀律問題，今(27)日董事會開會後，基金會發出聲明，稱馬英九請執行長戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈違反相關事證，經全體董事檢閱後，同意應成立三人專案小組查證，近日將完成調查並提報董事會；蕭旭岑則回應，尊重董事決定，深信很快會真相大白。馬英九文教基金會於115年3月27日上午在基金會所召開董事會，出席成員有馬英九董事長、薛香川董事、尹啟銘董事、夏珍董事、李德維董事，及執行長戴遐齡。會中，在法律顧問黃翊華律師的參與下，馬英九董事長請戴遐齡執行長提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意應成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，三人小組成員是薛香川、尹啟銘、李德維，近日內將完成調查，將調查結果提報董事會。蕭旭岑對此則回應，尊重基金會董事會的決定，深信很快就會真相大白。