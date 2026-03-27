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第26條 有下列情事之一者，不得登記為總統、副總統候選人：



一、動員戡亂時期終止後，曾犯內亂、外患罪，經有罪判決確定。



二、曾犯貪污罪，經有罪判決確定。



..........（中略）



「十、受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定。」





負責該法條執行面的主管機關是「中選會」，因此，未來到底採取哪一種解讀方式，要由該會來認定。

因此，最後關鍵還是要看中選會如何做個案認定。

因此，柯文哲的總統夢是否碎得徹底？今年底可以先參考一下。

前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，外界高度關注柯文哲的總統之路，是否就此夢碎？內政部長劉世芳今對此提到，要等柯文哲真的去登記了，才能讓中選會審認，結果遭民眾黨主席黃國昌反嗆說風涼話，還要她回去複習《選罷法》。同時，資深媒體人黃揚明則提出，根據現在法律條文，其實並沒寫出「哪一審」判10年就不能選，若後續審判出現翻轉，改判10年以下或無罪，柯文哲「可能」還有機會，就看中選會如何認定！而黃揚明這一番話也等於間接打臉黃國昌。針對熱門話題：柯文哲被一審宣判17年後，還能否選總統？黃揚明今發文指出，根據2023年《總統副總統選罷法》及《公職人員選罷法》中「10年條款」的法條原文（剛好兩法的條次款項都一樣，是第26條第一項第10款）：接著，黃揚明說，重點來了，這條文有描述是哪一審嗎？因此，這樣的條文書寫方式，讓法界有2種解讀，第一種比較合乎法理邏輯，就是若一審被判超過10年以上，但二審撤銷一審判決且刑期在10年以下，那就可以解套；第二種則是很寬鬆的解讀，就是只要任何審級曾被判過10年以上，在判決確定前都不能參選。黃揚明提到，「10年條款」是在2023年6月經立法院三讀，當時符合被判10年以上不能再參選的是民進黨時任立委蘇震清，因此也被稱為「蘇震清條款」。當時也有媒體下標「蘇震清涉SOGO收賄案無法再選立委」，是採「一審10年，終身不得再選」的解讀方式。通常法律文字若有模糊不清的部分，會查詢該條文的立法理由、說明，但當時僅留下「照民進黨黨團修正動議條文通過」這樣的立法理由。黃揚明更指出，蘇震清在該條文上路後無法參選2024年立委選戰，但他的官司進度非常緩慢，二審至今仍未宣判。目前因該條文上路後，曾被判10年以上有期徒刑喪失參選資格，但二審判決逆轉的，還有一位指標人物：台南市議員郭信良。黃揚明表示，郭信良在2024年11月因涉嫌在市地重劃案件中收賄，遭台南地院一審判13年有期徒刑，但台南高分院於去年10月撤銷一審判決，改判郭信良無罪。在今年底地方選舉，若郭信良順利登記參選，就代表中選會採認「二審改判10年以下即解套」的論點，若郭信良無法登記，就是「只要任一審10年以上，判刑定讞前都不得參選」的論點。