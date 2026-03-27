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陸籍人士設籍滿10年可參選！47.8%民眾認「太短」

讚不贊成「一國兩制」？81.3%民眾都不贊同

民眾黨立委李貞秀因無放棄中國籍，爭議持續延燒，陸委會昨（26）日公布最新民調顯示，針對原《兩岸條例》第21條規定原陸籍人士設，籍滿10年才能登記為公職候選人，47.8%民眾認為設籍滿10年後才能參選「太短」，27.1%認為「剛剛好」、2.6%認為「太長」，9.5%民眾則主張「不能參選」。陸委會昨天公布民調結果顯示，《兩岸條例》第21條規定原陸籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，本次調查顯示，47.8%認為設籍滿10年後才能參選「太短」，27.1%認為「剛剛好」，2.6%認為「太長」，更有9.5%民眾主張「不能參選」。陸委會強調，中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威脅，其在經濟低迷情勢下，今年國防支出仍增長7%，兩岸國防預算相差高達11倍；為維護國家主權及台海安全，政府將持續推動「和平四大支柱行動方案」，並增加國防預算，提升自我防衛能力，以實力換取和平。陸委會也呼籲對岸，尊重「兩岸互不隸屬」的客觀事實與台海現狀，放棄僵化思維及對台負面行徑，務實面對台灣主流民意，透過溝通對話以化解分歧。陸委會也提到，台灣主流民意反對中共企圖消滅中華民國的政治主張；贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬、維持兩岸現狀，支持政府強化自我防衛，遏止中共對外軍事擴張野心，維護台海和平及區域安全與繁榮。陸委會表示，本次調查結果顯示，81.3%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，其中有52.7%民眾非常不贊同；79.5%民眾不認同中共堅持「一中原則」、推進統一，其中50.9%民眾非常不認同。75.9%贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，另70.4%民眾支持政府增加國防預算，其中有44.4%民眾非常支持，顯示多數民眾支持政府兩岸政策立場，及做好捍衛國家主權安全的充足準備。陸委會指出，84.7%民眾支持政府主張「廣義維持現狀」、83.9%認為台灣的未來由台灣2300萬人決定，呈現長期穩定趨勢。本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在115年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,138份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.91%。