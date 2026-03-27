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國民黨團今中午12時在喜來登飯店辰園邀請前主席朱立倫和藍委餐敘，朱立倫提名的13席不分區立委有12人到場，另外多名區域立委也都到場， 從與會藍委提供的合影照片來看，至少有34名立委一同拍照，其中還包括上周鄭麗文餐敘時未到場的立法院長韓國瑜、立委謝衣鳯、徐巧芯、柯志恩等人。根據《NOWNEWS今日新聞》記者現場統計，朱立倫提名的13名不分區立委有12人到場，包括立法院長韓國瑜、高雄市長參選人柯志恩、屏東縣長參選人蘇清泉、台南市長參選人謝龍介、國民黨團首席副書記長許宇甄、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、陳永康、張嘉郡、王育敏、等人皆有出席，僅宜蘭縣長參選人吳宗憲未到。在區域立委部分，除了黨團三長總召傅崐萁、書記長林沛翔外，北市5立委李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北6立委洪孟楷、張智倫、葉元之、林德福、羅明才、廖先翔皆全員到齊，桃園4立委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、邱若華；台中4立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市鄭正鈐、新竹縣林思銘、苗栗邱鎮軍、彰化謝衣鳳、南投馬文君、游顥、台東黃建賓、金門陳玉珍、原民盧縣一、鄭天財也都到場，整體到場立委人數應至少有43人。而就在餐敘結束後，國民黨團總召傅崐萁和眾藍委一同陪同朱立倫離開，面對媒體詢問今天大爆桌，朱立倫笑說「今天很開心」，隨即揮手離開。