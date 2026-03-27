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雪山救狐狸AI片太紅！林柏宏也玩哏

▲林柏宏（如圖）打趣喊想到雪山裡救狐狸。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲林柏宏（如圖）近3個月投入角色拍戲，需要保持體能與精神健全。（圖／記者黃聖凱攝影）

雪山救狐狸原創者竟然是賣烤鴨老闆

藝人林柏宏今（27）日出席浪琴表 HYDROCONQUEST新品發表會，一身米白色西裝與卡其色長褲套裝現身，男性費洛蒙爆棚，稍早他透露近期投入劇組拍戲，忙於維持體態跟身心，內心很想去瑞士度假，想像眼前一片雪景就獲得療癒，沒想到話鋒一轉，林柏宏被提問「你有去雪山救過狐狸嗎」，他馬上笑得瞇瞇眼，打趣回應：「搞不好遇到牠，希望我可以在雪山救狐狸！」逗得全場眾人樂呵呵。林柏宏今稍早出席浪琴表 HYDROCONQUEST新品發表會，一身米白色襯衫套裝現身，妝容乾淨、造型俐落散發滿滿男性費洛蒙，手上的新品「深海征服者」與其相互襯映，整體風格集狂野、性感、優雅一身，魅力值爆表，全場鎂光燈閃不停。稍早記者會上，林柏宏看到新品宣傳片後興奮感藏不住，直呼非常想去海島國家度假，其中瑞士是解鎖清單之一，因為徜徉在雪山裡，光想像看到滿天變地的白色就心曠神怡，恰巧搭上近日爆紅的AI短片「你有在雪山裡救過一隻狐狸嗎？」林柏宏打趣喊：「希望到時候我可以在雪山救狐狸」，講完自己也合不攏嘴。林柏宏近期活動行程頗多，一併投入劇組、準備角色，尤其要讓自己保持在體能與精神都健全的狀態下，透過日常跑步、健身維持，「不是要把自己練大，比較常運動。」被問及戲劇成品何時釋出？林柏宏笑說還有3、4沒曝光，不確定是否今年公開，他更語出驚人，「我很喜歡工作且睡得很好」，絲毫不見疲態。該支「雪山救狐狸」的影片，內容描述一位樵夫在雪山把醬板鴨給狐狸吃，然後就回家砍柴，結果家中闖入一名神秘白衣女子，觀眾原本以為那是狐狸化身來報恩，沒想到該女子是「醬板鴨」，開槍射死了樵夫，超級反轉又荒謬的劇情，引發網友熱議，「我看了什麼」、「看完要說什麼好呢⋯⋯。」根據《極目新聞》報導，這支影片其實是用AI製作，原創者是一家經營醬板鴨的業者。艾姓負責人坦言：「最初是想要用狐狸報恩的民間故事作為背景，替自家醬板鴨產品拍攝宣導片來刺激買氣，沒想到刻意設計醬板鴨復仇計劃，意外讓大眾覺得非常有趣，效果非常好，」影片在網上掀起不小熱度。