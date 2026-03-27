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台北地院昨（26）日審結京華城容積獎勵等案，一審判決前台北市長柯文哲17年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。判決出爐後，民眾黨隨後召開記者會，強烈指控政治介入司法，柯文哲更是在會中情緒激動，痛批自己被重判，是因為賴政府害怕他影響選舉，「賴清德，我不會屈服的！」，沒想到意外掀起網路迷因大賽。柯文哲在記者會中一度情緒失控，開嗆「殺死一個柯文哲，還會有千千萬萬個小草」、「民進黨政府才是共匪」，更喊「賴清德，我不會屈服的！」，沒想到引發網路迷因。有網友在社群平台Threads上發起「不向賴清德屈服」大賽，「各位，第一屆《不向賴清德屈服》正式開始，請大家不要屈服！讓賴清德知道小看我們的後果！我先：珍珠奶茶我喝無糖，賴清德，我不會屈服的！」貼文一出，其他網友們紛紛留言表示，「月經第二天就要用42公分超熟睡夜用衛生棉，賴清德，我不會屈服的！」、「火鍋就是要煮芋頭，賴清德，我不會屈服的！」、「你以為毀掉北部粽，就可以掃除南部粽將來的障礙，賴清德，我絕對不會投降！賴清德！我不會屈服的！」、「發票明明只中五百卻花了兩千買玩具，賴清德，我不會屈服的！」。