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▲佐久間大介心情好，狂擺各種姿勢給記者拍照。（圖／記者吳翊緁攝）

佐久間大介來台 放話帶Snow Man唱進大巨蛋

來台心情太好 佐久間大介比開槍手勢掃射全場

《舞林殺手》介紹 4/2台灣上映

▲佐久間大介記者會上表示，現在只要Snow Man開心，他就會開心。（圖／記者吳翊緁攝）

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團Snow Man成員佐久間大介首度主演電影《舞林殺手》，並第一次以演員身分之身來台宣傳，今（27）日記者會上，他的心情非常好，各種拍照姿勢通通來，跳舞、比愛心之外，還擺出《舞林殺手》裡舉槍的姿勢掃射全場攝影記者，嗨到主持人狂喊「射我！射我！」場面相當歡樂。他也表示，知道台灣有台北小巨蛋跟台北大巨蛋，希望不只能來台宣傳作品，更以中文喊出：「我希望Snow Man在台灣開演唱會！」想與台灣歌迷拉近距離與互動。佐久間大介2005年進入星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所），曾以練習生小傑尼斯身分來過台灣，擔任天團嵐Arashi台北小巨蛋演唱會的伴舞，後來2020年終於盼到出道，成為當今夯團Snow Man成員，但是團體期間從未來過台灣開唱，他今天記者會上直接以中文許願，「我希望Snow Man在台灣開演唱會。」還說知道台北小巨蛋跟台北大巨蛋，這次訪台也特地經過小巨蛋，讓18年前的回憶湧現，希望與台灣歌迷見面的心願，未來不久可以實現。佐久間大介這次是第一次以藝人身分來台，他苦練中文，一現身就說：「大家好，我是Snow Man佐久間大介，請多多關照。」還提到今天是愛貓的生日，但是放棄幫小寶貝慶生的機會，來到台灣與影迷見面，「我回家後會好好犒賞牠。」此時記者會會場的燈突然故障全暗，他臨時反應之快，自己就唱起《生日快樂》歌慶生，相當幽默。佐久間大介這次來台參加4場《舞林殺手》映後活動，場場爆滿，影廳外都擠滿沒買到票的粉絲，顯現極高的人氣，他就表示這次能來台灣親自見到粉絲，真的很開心，回憶在日本開演唱會的時候，很常看到台灣粉絲高舉寫著「台灣」2字的扇子應援，「這次能首次看到大家，我非常開心、非常嗨！」佐久間大介記者會上心情大好，不管是《舞林殺手》跳舞姿勢、劇中殺手舉槍手勢都有，帥到主持人高喊「射我射我」，場面一度搞笑失控，之後還擺出Snow Man時期常比的POSE，訪談中也會主動找各個攝影記者的鏡頭比愛心、放電，整個大玩開，台上台下都笑到不行。記者會最後，佐久間大介說現在最重要的是的粉絲跟Snow Man開心，他們開心我也會開心，所以我每天都會思考，該怎麼做才會讓大家開心，「我真的非常開心能來到台灣，直接跟粉絲見到面，是我這次最開心的事情！這要我說說很多遍都可以，但我相信很多台灣粉絲是這次無法見面的，希望未來藉由演唱會製造更多接觸機會，也希望跟媒體多見面，希望大家多多報導Snow Man。」《舞林殺手》講述一群本來應該冷血出任務的職業殺手，接下一單高額賞金的任務，他們為了接近目標黑道老大，硬著頭皮參加舞蹈比賽，整個任務直接歪樓成「不會跳舞也要硬上場」的荒謬挑戰。這群人不只背景完全不同，個性還一個比一個難搞，有孤兒院輔導員但其實是傳說級前殺手的戴亞（佐久間大介 飾）、負責召集任務的黑道二當家熊城（椎名桔平 飾）、超討厭團隊合作的冷面殺手桐生（NCT中本悠太 飾）、脾氣火爆但講義氣的阿新（青柳翔 飾），還有已經混到人生谷底的前黑道大叔村雨（小澤仁志 飾），臨時拼出一支根本沒默契、也沒熱情的隊伍。結果一開始只是為了完成任務才硬著頭皮練舞，沒想到跳著跳著竟然上頭，這群原本互看不順眼的殺手，反而被舞蹈帶出團魂，一路從亂七八糟跳到有模有樣，甚至真的朝比賽冠軍前進，從「要殺人」變成「想贏比賽」，整個走向越來越失控。電影預計在4月2日於台灣上映。