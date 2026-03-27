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官方宣布活動暫停

位於日本東京池袋的寶可夢中心在昨（26）日發生持刀襲擊事件。一名寶可夢中心的女性店員遭到前男友持刀襲擊，送醫後宣告不治，凶嫌隨後也自刺頸部身亡。受到此事件影響，日本寶可夢中心官方27日宣布，將取消部分分店原定於3月舉辦的活動，池袋門市也將暫停營業。綜合日媒報導，這起事件發生在26日晚間7點20分左右，位於東京池袋太陽城（Sunshine City）的寶可夢中心的一名21歲女店員春川萌衣遭26歲嫌犯廣川大起持刀刺殺襲擊，頸部等要害至少遭刺5刀以上。廣川大起隨後也刺向自己的頸部。警方接獲報案後將兩人緊急送醫，但最終仍因傷勢過重，雙雙宣告不治。據了解，廣川大起為春川萌衣的前男友，兩人在去年7月分手後，廣川仍持續出現跟蹤騷擾行為，並於去年12月因涉嫌違反《跟蹤騷擾規制法》被捕。當時警方在廣川的車內搜出水果刀，並發現他曾偷拍春川。面對調查時，廣川曾供稱「想要復合」。隨後，廣川嫌犯於今年1月遭簡易處分後獲釋。儘管警視廳當時已核發禁制令等相關配套，但根據辦案人員透露，警視廳曾力勸廣川接受心理諮商，卻遭到其拒絕。另一方面，春川雖然已採取遷往他處避難等保護措施，但卻選擇繼續留在廣川早已掌握的打工地點寶可夢中心工作。她曾向身邊的人表示：「因為我很喜歡寶可夢，在這裡工作是我的夢想，所以我不想更換工作單位。」沒想到，就在禁制令保護期間，廣川竟埋伏行兇。一名春川的熟人難過表示：「她是個非常有禮貌且開朗的孩子，和兄弟姊妹感情很好。現在聽到消息真的非常震驚。」警視廳目前正針對整起事件的詳細經過展開調查。寶可夢中心官方網站27日更新公告，宣布取消部分分店原定於3月舉辦的活動。取消的活動包括：27日原定於寶可夢中心橫濱店舉辦的「寶可夢中心好友對戰」、27日原定於寶可夢中心福岡店舉辦的「寶可夢卡牌遊戲教室」，以及28日之後的所有「寶可夢人偶見面會」。官方對於取消原因表示：「因故取消活動，對於給顧客造成的困擾深感抱歉。」受到此事件影響，池袋太陽城的寶可夢中心即日起暫時停業。官方公告表示，將會全力配合警方調查及優先照顧員工身心健康為首要任務，該店將暫時維持臨時停業。 官方也進一步表示：「對於造成大眾極大的擔憂與困擾，我們深表歉意。關於恢復營業的時間，將會另行公告，懇請各位見諒。」